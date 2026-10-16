Studentët kërkojnë hapjen e dosjeve: kërkesa për informacion për rastin “Generalštab” dhe faljen e 49 personave
Studentët dorëzojnë sot kërkesa për qasje në informacione me rëndësi publike në Gjykatën e Lartë në Beograd, Ministrinë e Drejtësisë dhe Presidencë, duke kërkuar publikimin e provave për "Generalštab"-in dhe dokumentacionin e faljes së 49 personave.
Sipas raportimit të Danas, studentët dorëzojnë sot kërkesa për qasje në informacione me rëndësi publike në Gjykatën e Lartë në Beograd, në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Presidencë. Me to kërkohet publikimi i provave në rastin ‘Generalštab’, si dhe i dokumentacionit të plotë për faljen e 49 personave, të cilën ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, e nënshkroi më 27 shtator, pak para se të largohej nga presidenca.
Siç njoftoi ekipi që i jep mbështetje juridike lëvizjes studentore, studentët mblidhen sot në orën 12:00 para Pallatit të Drejtësisë, e më pas marshojnë drejt Ministrisë së Drejtësisë dhe Presidencës, ku i dorëzojnë kërkesat.
Aksioni vjen pas hetimit të gazetës britanike The Guardian, sipas të cilit Vuçiç ndërhyri personalisht që kompleksit të Shtabit të Përgjithshëm në qendër të Beogradit t’i hiqej statusi i pasurisë kulturore të mbrojtur, duke i hapur rrugë një projekti hotelier e banesor të lidhur me familjen e presidentit amerikan Donald Trump. Sipas Guardian-it, Prokuroria për Krim të Organizuar ka konfirmuar se disponon prova për një takim të Vuçiçit me zyrtarët e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në shkurt të vitit 2024; vetë Vuçiç nuk është i akuzuar në këtë lëndë.
Falja e 49 personave, një pjesë e tyre të lidhur me protestat dhe ngjarjet e vitit të fundit, u nënshkrua në fund të mandatit presidencial të Vuçiçit, ndërsa lista dhe dokumentacioni i plotë i saj nuk janë publikuar ende — pikërisht këtë transparencë kërkojnë studentët me kërkesat e sotme.
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