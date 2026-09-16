Suedia dëbon një zyrtar të ambasadës iraniane: akuza për aktivitete kundër sigurisë
Stokholmi thotë se Irani ka përdorur rrjete kriminale për të sulmuar opozitarë të regjimit dhe interesa izraelite — pretendim që Teherani e mohon.
Ministria e Jashtme e Suedisë njoftoi se ka thirrur ambasadorin e Iranit në Stokholm dhe i ka kërkuar një zyrtari të ambasadës iraniane të largohet nga vendi, për “aktivitet të papajtueshëm me Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ministri suedez i Drejtësisë, Gunnar Strommer, tha për agjencinë AFP se Irani ka kryer “aktivitete që kërcënojnë sigurinë në dhe kundër Suedisë, duke shënjestruar si individë që kundërshtojnë regjimin iranian, ashtu edhe interesa të ndryshme hebraike dhe izraelite në vendin tonë”.
“Kjo është bërë, ndër të tjera, duke përdorur rrjete kriminale,” tha Strommer.
Shërbimi suedez i Sigurisë (Sapo) e kishte akuzuar më parë Iranin për rekrutimin e anëtarëve të bandave kriminale për të kryer “akte dhune” kundër interesave izraelite dhe të tjera në Suedi — një pretendim që Teherani e ka mohuar.
Lëvizja vjen në një moment tensionesh në rritje mes Iranit dhe vendeve evropiane, ndërsa lufta SHBA–Iran po zgjeron ndikimin e saj edhe në diplomacinë evropiane.
Burimi: Al Jazeera (cit. AFP) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.