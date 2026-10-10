Sulm ajror izraelit godet Talloussah-n në distriktin Marjayoun të Libanit jugor
Avionët izraelitë kanë goditur qytetin Talloussah në distriktin Marjayoun të Libanit jugor, njofton agjencia kombëtare libaneze e lajmeve, sipas transmetimit live të Al Jazeera-s për luftën SHBA–Iran.
Agjencia shtetërore libaneze nuk ka dhënë ende të dhëna nëse sulmi shkaktoi viktima apo dëme materiale. Talloussah është shënjestruar disa herë me sulme ajrore nga forcat izraelite gjatë javëve të fundit.
Sulmi vjen në kuadër të përshkallëzimit të vazhdueshëm në frontin libanez, ku sulmet ajrore dhe artileria izraelite kanë goditur pothuajse çdo ditë zona të jugut të vendit, duke e mbajtur të ndezur njërin nga vatrat më të rrezikshme të konfliktit rajonal.
Tensionet në kufirin libanezo-izraelit janë pjesë e përshkallëzimit më të gjerë të lidhur me luftën SHBA–Iran, me sulme të ndërsjella që kanë goditur fshatra e qytete në të dyja anët e kufirit dhe kanë detyruar mijëra civilë të largohen nga shtëpitë e tyre.
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