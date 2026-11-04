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Ukraina

Sulmi i natës në Dnipro dëmton një ndërmarrje dhe plagos dy burra, zjarr edhe në një fermë në rrethin e Synelnykove

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Natën e 4 nëntorit, në orët e para të mëngjesit, forcat ruse sulmuan me dronë tre rrethe të rajonit të Dnipropetrovskut. Në qytetin Dnipro u dëmtua një ndërmarrje dhe në të shpërtheu zjarr, siç njofton Hirchytsya.

Sipas kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, dy burra, 38 dhe 57 vjeç, u dërguan në spital me plagë nga copa predhe. Gjendja e tyre është mesatare.

Në rrethin e Synelnykove, në komunitetin Bohynivska, një goditje ra mbi një fermë dhe shkaktoi zjarr. Në rrethin e Nikopolit, goditjet synuan komunitetet Marhanets dhe Myrove.

Mbrojtësit ukrainas rrëzuan 11 dronë armik gjatë sulmit, sipas televizionit D1.

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