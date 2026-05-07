Superliga: Prishtina mposhtet 3:2 nga Prishtina e Re, humb shanset për Evropë
Prishtina u mund 3:2 nga Prishtina e Re në ndeshjen hapëse të xhiros së 33-të të Superligës së Kosovës, e zhvilluar në stadiumin Kampion Nacional në Hajvali. Me këtë rezultat, skuadra kryeqytetase humbi shpresat për të qenë pjesë e garave evropiane.
Sipas futbolli, pjesa e parë u mbyll 1:0 për Prishtinën pas penalltisë së shënuar nga kapiteni Leotrim Kryeziu. Në fillim të pjesës së dytë, në minutën e 48-të, Ardian Muja shënoi për 2:0. Prishtina e Re ngushtoi shifrat në minutën e 55-të me golin e Ibrahim Kargbos, ndërsa në minutën e 72-të Nedim Mekiq barazoi nga penalltia. Ndeshja mori një kthesë kur Arjol Bllaca u ndëshkua me karton të kuq rreth minutave 70, dhe njëkohësisht Prishtina e Re shfrytëzoi epërsinë numerike për të shënuar golin vendimtar në minutën e 76-të, sërish nga Kargbo pas një topi të kthyer nga portieri kundërshtar.
Humrja e kësaj ndeshjeje ka pasoja direkte për ambiciet e Prishtinës për Evropë dhe përforcon krizën e rezultateve në përfundim të sezonit. Raporton futbolli se ndeshjet tjera të kësaj xhiroje do të zhvillohen gjatë fundjavës dhe do të jenë vendimtare për renditjen finale.
