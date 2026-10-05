Synonte familjen e presidentit të Tajvanit, arrestohet në Los Angeles e dyshuara si agjente e Kinës
Autoritetet amerikane kanë arrestuar një grua nga Kalifornia në Aeroportin Ndërkombëtar të Los Angeles, teksa po përpiqej të udhëtonte drejt Kinës.
Wanying Zhang, e njohur edhe si “Heather”, 34 vjeçe, nga Irvine, u arrestua të dielën nga zyra e FBI-së në Los Angeles. Ajo akuzohet në një padi federale se ka vepruar si agjente e paregjistruar e Republikës Popullore të Kinës.
Ndihmës Prokurori i Parë i SHBA-së, Bill Essayli, bëri të ditur arrestimin përmes një postimi në platformën X.
Sipas deklaratës me betim, Zhang kishte udhëtuar në Seattle gjatë vitit 2025, ku dyshohet se, nën drejtimin e zyrtarëve kinezë, ka mbikëqyrur një të afërm të ngushtë të një zyrtari të qeverisë së Tajvanit.
Autoritetet amerikane pretendojnë se ajo u ka dërguar zyrtarëve kinezë fotografi, video dhe informacione mbi targat e automjeteve, ndërsa dyshohet se ka koordinuar aktivitetet e saj me një bashkëpunëtor dhe ka përdorur metoda për të shmangur zbulimin.
Sipas prokurorisë amerikane, Zhang nuk e kishte njoftuar Prokurorin e Përgjithshëm të SHBA-së se po vepronte në emër të një qeverie të huaj.
Ajo pritet të dalë për herë të parë para një gjykate federale në Los Angeles të hënën
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