☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 89.98 ▼1.24%
ARI 4,184 ▲0.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
₿ CRYPTO
BTC $86,222 ▲ +1.46% ETH $2,723 ▲ +1.11% XRP $1.5212 ▲ +1.73% SOL $121.6000 ▲ +0.41%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,184 ▲0.52 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,184 ▲0.52 %
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
05 Tet 2026
Breaking
“Neighbours from Motherland”, Premiera botërore që çeli Festivalin e Dancit duartrokitet për 10 minuta Ministri i Mbrojtjes Krapoviq kallëzon penalisht avokatin Raduloviq për kallëzim të rremë 10 futbollistët me më shumë kontribute për gola në histori Izraeli rifillon granatimet në Libanin jugor: goditen Haddatha, Baraachit, al-Mansouri dhe Majdal Zoun Itali-Turqi/ Mancini lë 7 lojtarë në tribunë, fromacioni i mundshëm për sfidën e sotme
Menu
Bota

Synonte familjen e presidentit të Tajvanit, arrestohet në Los Angeles e dyshuara si agjente e Kinës

· 2 min lexim

Autoritetet amerikane kanë arrestuar një grua nga Kalifornia në Aeroportin Ndërkombëtar të Los Angeles, teksa po përpiqej të udhëtonte drejt Kinës.

Wanying Zhang, e njohur edhe si “Heather”, 34 vjeçe, nga Irvine, u arrestua të dielën nga zyra e FBI-së në Los Angeles. Ajo akuzohet në një padi federale se ka vepruar si agjente e paregjistruar e Republikës Popullore të Kinës.

Ndihmës Prokurori i Parë i SHBA-së, Bill Essayli, bëri të ditur arrestimin përmes një postimi në platformën X.

Sipas deklaratës me betim, Zhang kishte udhëtuar në Seattle gjatë vitit 2025, ku dyshohet se, nën drejtimin e zyrtarëve kinezë, ka mbikëqyrur një të afërm të ngushtë të një zyrtari të qeverisë së Tajvanit.

Autoritetet amerikane pretendojnë se ajo u ka dërguar zyrtarëve kinezë fotografi, video dhe informacione mbi targat e automjeteve, ndërsa dyshohet se ka koordinuar aktivitetet e saj me një bashkëpunëtor dhe ka përdorur metoda për të shmangur zbulimin.

Sipas prokurorisë amerikane, Zhang nuk e kishte njoftuar Prokurorin e Përgjithshëm të SHBA-së se po vepronte në emër të një qeverie të huaj.

Ajo pritet të dalë për herë të parë para një gjykate federale në Los Angeles të hënën

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu