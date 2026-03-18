Tahir Batatina ndëshkohet me dy ndeshje mos ushtrim të detyrës dhe 300 euro gjobë
Trajneri i KF Llapit, Tahir Batatina, është ndëshkuar me dy ndeshje mos ushtrim të detyrës zyrtare dhe me 300 euro gjobë nga Komisioni Disiplinor i FFK-së. Dënimi vjen për sjellje josportive ndaj gjyqtarit, përdorim të gjuhës vulgare dhe nxitje të lojtarëve për bojkotimin e ndeshjes ndaj Dukagjinit.
Ndihmësi i Batatinës, Synaj Keçi, është ndëshkuar po ashtu me dy ndeshje mos ushtrim të detyrës, për sjellje agresive dhe kërcënuese, si dhe për nxitje të lojtarëve për ta bojkotuar ndeshjen. Sipas raporteve të zyrtarëve të FFK-së ai vijoi ofendimet edhe jashtë stadiumit.
Trajneri i Vushtrrisë, Armend Dallku, është gjobitur me 500 euro, pasi ka ofenduar kryetrajnerin dhe një zyrtar të skuadrës mysafire gjatë ndeshjes Vushtrria – Tefik Çanga.
Klubi i Trepçës është gjobitur me 800 euro, pasi tifozët vendas hodhën mjete piroteknike në fushë pas golit të parë në minutën e 3-të, duke ndërprerë ndeshjen për disa minuta.
