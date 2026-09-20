Tajani: Italia “nuk është në luftë” në Detin e Kuq; avion italian F-2000 u dëmtua në Taif
Italia “nuk është në luftë” në Detin e Kuq, deklaroi ministri i Jashtëm Antonio Tajani, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian të forcojë misionin e tij detar për mbrojtjen e anijeve tregtare në rrugën strategjike ujore. Deklaratat u bënë për të përditshmen italiane Corriere della Sera dhe u raportuan të dielën nga Al Jazeera.
Komentet e Tajani-t vijnë pas një sulmi të Huthi-t ndaj bazës ajrore të Taif-it në Arabinë Saudite, i cili raportohet se dëmtoi në tokë një avion italian F-2000 (Eurofighter). Ministri u pyet edhe për këtë sulm të fundit që përfshiu një avion luftarak italian, si dhe për deklaratat e Huthi-t se nuk janë në luftë me Italinë.
Misioni evropian Aspides u krijua si operacion mbrojtës për të mbrojtur anijet tregtare që kalojnë Detin e Kuq dhe ngushticën Bab al-Mandeb nga sulmet e mundshme të Huthi-t. Tajani tha se Italia do të vazhdojë ta mbështesë misionin “përballë përkeqësimit të situatës në ngushticë” dhe kërkoi që BE-ja ta rinovojë dhe ta forcojë atë.
“Kemi një interes të fortë strategjik: 40 për qind e të gjithë trafikut tregtar detar të Italisë dhe 60 për qind e mallrave që eksportojmë në Azi kalojnë përmes Detit të Kuq”, tha Tajani. Ai sugjeroi që vendet evropiane ose të ofrojnë njësi shtesë detare, ose të kontribuojnë në koston e misionit.
Burimi: Al Jazeera
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