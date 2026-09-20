Forcat qeveritare të Jemenit: goditëm pozicione të Huthi-t në al-Bayda
Forcat besnike të qeverisë ndërkombëtarisht të njohur të Jemenit thonë se kanë goditur “elemente” dhe pajisje ushtarake të Huthi-t në guvernatoratin e al-Bayda-së. Lajmi u raportua të dielën nga Al Jazeera.
Sipas deklaratës së forcave qeveritare, sulmi u krye ndaj objektivave të Huthi-t në Jemenin qendror. Ato publikuan në platformën X një video që, sipas tyre, tregon një avion luftarak duke goditur objektiva të grupit.
Pretendimi vjen në një moment përshkallëzimi të luftimeve në Jemen. Vendi po përjeton valën më të rëndë të dhunës që nga viti 2022, kur një armëpushim i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara i dha fund tetë viteve luftë që vrau dhjetëra mijëra njerëz.
Javën e fundit, Huthi-t — të mbështetur nga Irani — morën përgjegjësinë për sulmet ndaj kryeqytetit saudit Riad dhe portit të Detit të Kuq, Yanbu, duke e shtrirë edhe më tej konfliktin rajonal.
Burimi: Al Jazeera
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