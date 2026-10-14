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Kronika

Të rinjtë i vënë flakën koshave të mbeturinave, ndërhyn menjëherë policia (VIDEO)

· 1 min lexim

Situata para Ministrisë së Arsimit vijon të jetë e tensionuar pasditen e sotme, teksa një grup të rinjsh kanë ndezur flakë në koshat e mbeturinave.

Protesta është shoqëruar me tensione dhe tym e zjarr në rrugë.

Reagimi i forcave të rendit ka qenë i menjëhershëm. Efektivët e policisë kanë ndërhyrë në vendngjarje për të shuar flakët, për të rikthyer rendin dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.

Deri më tani nuk raportohet për shoqërime në komisariat, ndërsa policia ka rrethuar zonjën për të mbajtur situatën nën kontroll.

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