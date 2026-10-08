Tedi Blushi: Sot është ditë historike, çdo deputet do të përballet me votën e tij
Në nisje të seancës plenare për votimin e Reformës Territoriale, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi e ka cilësuar këtë seancë si një moment vendimtar.
Ai u ka bërë thirrje deputetëve që të mos votojnë projektin.
Sipas tij, seanca e sotme ka vetëm një qëllim: ndalimin e miratimit të njëanshëm të asaj që ai e cilëson si projekt për “shpopullimin dhe zhbërjen e Shqipërisë”.
Blushi ka kritikuar edhe masat e sigurisë pranë Kuvendit, duke akuzuar mazhorancën se po përpiqet të krijojë një “normalitet punimesh” ndërsa institucioni është i rrethuar me forca policore.
Ai u bëri thirrje deputetëve që të mos bëhen pjesë e asaj që e cilësoi si “farsë” dhe të përfaqësojnë qytetarët që, sipas tij, janë ngritur në protestë kundër reformës.
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