Telashe për Nainggolanin në Belgjikë, kërkohet dënim me dy vjet burg për pastrim parash
Probleme në atdhe për Radja Nainggolanin. Prokuroria e Brukselit ka kërkuar një dënim me dy vjet burg për ish-mesfushorin, i cili në Itali ka luajtur për Interin, Romën, Cagliarin, Piacenzën dhe SPAL-in, nën dyshimin për pastrimin e 105.500 eurove për llogari të një organizate kriminale.
Sipas prokurorisë, çështja lidhet me importimin e pretenduar të kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë, përmes portit të Antverpës.
Në kuadër të këtij hetimi, Policia Federale Gjyqësore e Brukselit (PJF) kreu 30 kontrolle në fund të janarit 2025 – kryesisht në provincat e Antverpës dhe Brukselit, si dhe në periferi të Brukselit – duke çuar në arrestimin e 18 personave.
Nainggolan, në veçanti, u përfshi në këtë çështje pasi kishte marrë më shumë se 100,000 euro brenda pak muajve nga Nasr-Eddine Sekkaki, vëllai i kriminelit Ashraf Sekkaki.
38-vjeçari fillimisht pretendoi se ia kishte huazuar paratë Sekkakit “për hir të miqësisë”. Më vonë, ai i tërhoqi deklaratat e tij dhe pranoi se i kishte marrë paratë nga Nasr-Eddine Sekkaki, sepse llogaritë e tij ishin bllokuar pas divorcit.
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