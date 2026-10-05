☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.27 ▲0.18%
ARI 4,171 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $86,439 ▲ +1.98% ETH $2,732 ▲ +1.65% XRP $1.5200 ▲ +2.24% SOL $122.1100 ▲ +1.95%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.27 ▲0.18 % ARI 4,171 ▲0.22 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.27 ▲0.18 % ARI 4,171 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
05 Tet 2026
Breaking
Zerde tradicionale — ëmbëlsira osmane me oriz dhe shafran «The First Honest Day» i Nikolay Shestak fiton Grand Prix-in 450 mijë dollarësh në festivalin e parë të filmit me inteligjencë artificiale në Astana Zelenski: SHBA propozon takim teknik trepalësh me Rusinë deri në fund të tetorit; Ukraina gati, pret përgjigjen e Moskës Vetëm gjatë vitit 2025 janë diagnostikuar 601 raste të reja me kancer të gjirit Tenda para Kuvendit, protestuesit paralajmërojnë qëndrim gjatë gjithë natës
Menu
Kosova

Tenda para Kuvendit, protestuesit paralajmërojnë qëndrim gjatë gjithë natës

· 2 min lexim

Protesta kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së po vazhdon edhe sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, ndërsa një grup qytetarësh kanë paralajmëruar qëndrimin gjatë gjithë natës para Kuvendit të Kosovës.

Për këtë qëllim, tashmë janë vendosur edhe tendat para objektit të Kuvendit, ku protestuesit pritet ta kalojnë natën.

Protesta zhvillohet një ditë para se Kuvendi i Kosovës të mblidhet në seancë plenare, të hënën nga ora 09:00.

Në rendin e ditës së kësaj seance është paraparë si pikë e parë shqyrtimi i një projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK).

Ndërkohë, për të hënën janë paralajmëruar edhe dy protesta të tjera pranë Kuvendit.

Platforma “Jo në Emrin Tim” ka bërë thirrje për protestë nga ora 08:00, ndërsa në orën 09:00 protestë ka paralajmëruar edhe Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK).

Protestat vijnë pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë, me të cilin katër ish-krerë të UÇK-së u dënuan me burgim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu