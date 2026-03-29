Tensione në Jerusalem, policia izraelite pengon Patriarkun Latin të hyjë në Varrin e Shenjtë, reagon ashpër Italia
Policia izraelite ka bllokuar hyrjen e autoriteteve më të larta katolike në Kishën e Varrit të Shenjtë në Jerusalem, një nga ngjarjet më të rëndësishme për botën e krishterë, duke shkaktuar reagime të forta diplomatike nga Italia dhe Franca.
Mëngjesin e kësaj të diele, Patriarku Latin i Jerusalemit, Kardinali Pierbattista Pizzaballa, dhe Kujdestari i Tokës së Shenjtë, Imzot Francesco Ielpo, u penguan të kremtonin Meshën e së Dielës së Palmave. Sipas Patriarkanës së Jerusalemit, dy zyrtarët e lartë fetarë po udhëtonin privatisht, pa u shoqëruar nga procesione, kur u detyruan nga forcat e sigurisë të ktheheshin pas.
Arsyetimi i Izraelit dhe qëndrimi i Patriarkanës
Autoritetet izraelite e kanë justifikuar vendimin e tyre me “arsye sigurie”. Që pas përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme në fund të shkurtit, Izraeli ka kufizuar tubimet publike në maksimum 50 persona në të gjitha vendet e kultit, përfshirë sinagogat, kishat dhe xhamitë. Për shkak të këtyre masave, Patriarkana Latine kishte anuluar paraprakisht procesionin tradicional masiv nga Mali i Ullinjve. Megjithatë, ndalimi i dy drejtuesve fetarë që po lëviznin privatisht mbetet i paqartë.
Patriarkana e cilësoi incidentin si një “masë qartësisht të paarsyeshme dhe joproporcionale”. Në deklaratën zyrtare, institucioni fetar theksoi se ky veprim “vendos një precedent serioz”, duke e quajtur atë një “shkelje ekstreme të parimeve themelore të arsyeshmërisë, lirisë së adhurimit dhe respektit për status quo-në”.
Reagimi i Romës zyrtare, thërritet ambasadori izraelit
Bllokimi i Kardinalit Pizzaballa, i cili është me origjinë italiane, ka sjellë një reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga qeveria e Romës. Kryeministrja Giorgia Meloni shprehu afërsinë e saj me zyrtarët fetarë, duke e cilësuar ngjarjen si “një ofendim jo vetëm për besimtarët, por për çdo komunitet që njeh lirinë fetare”. Ajo theksoi domosdoshmërinë e ruajtjes së Varrit të Shenjtë si një vend qendror për Krishterimin.
Në të njëjtën linjë ishte edhe Ministri i Jashtëm, Antonio Tajani, i cili e quajti ngjarjen të papranueshme dhe konfirmoi thirrjen e ambasadorit izraelit në Romë për të dhënë sqarime zyrtare mbi incidentin. Nga ana e tij, Ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, e konsideroi aktin si “serioz, thellësisht shqetësues dhe të paprecedentë”, duke shtuar se minon parimin themelor të lirisë fetare.
Gjithashtu, vendimi i Izraelit është dënuar zyrtarisht edhe nga Presidenti i Francës, Emmanuel Macron.
Thirrja e Papës për paqe
Në sfondin e këtyre tensioneve, Papa Françesku u lut për komunitetet e krishtera në Lindjen e Mesme gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot (Angelus). Pa iu referuar drejtpërdrejt incidentit me Kardinalin Pizzaballa, Ati i Shenjtë shprehu solidaritet me ata që, për shkak të luftës, nuk munden t’i përjetojnë lirisht ritet e Pashkëve. Ai bëri thirrje që “të hapen shtigje konkrete pajtimi dhe paqeje” për popujt e prekur nga konflikti.
