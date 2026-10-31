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Kronika

Tensionet në protestë, ekspertët e kriminalistikës në Ministrinë e Arsimit

· 1 min lexim

Tashmë tek Ministria e Arsimit janë vetëm ekspertët e kriminalistikës të cilët po mbledhin provat. Kjo vjen pasi qytetarët e nisën aty si fillim protestën e tyre nga ku u zhvilluan tensione mjaft të shumta me hedhjen e disa molotovëve, djegien e koshave të mbeturinave si dhe gjuajtjen me gur ndaj forcave të policisë.

Tashmë, një grup i protestuesve pas marshimit është pocizionuar para Kryeministrisë. Nga ana tjetër policia u bën thirrje këtyre të fundit që të mos godasin me llastiqe.

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