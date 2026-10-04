The Great Michelangelo Is Dead!: Akademia e Vjenës hap ekspozitën e 300-vjetorit
Ekspozita që shënon 300-vjetorin e Akademisë së Arteve të Bukura të Vjenës sjell në Vjenë Botticelli-n, Rembrandt-in, Rubens-in, Titian-in dhe Kippenberger-in, në një dialog mbi betejën shekullore mes akademikizmit dhe avangardës.
VJENË. – Akademia e Arteve të Bukura të Vjenës hapi të enjten, më 2 tetor, ekspozitën e madhe jubilare "The Great Michelangelo Is Dead! Avant-Garde and Academicism", në Galerinë e Pikturës (Paintings Gallery) në Schillerplatz. Ekspozita, hapja zyrtare e së cilës u bë më 1 tetor, do të qëndrojë e hapur deri më 22 gusht 2027, siç njofton Artdaily.
Rasti është 300-vjetori i akademisë vienese: në vitin 1726 Jacob van Schuppen hartoi statutet e saj, sipas modelit të akademisë franceze. Por ekspozita nuk ofron një histori të detajuar të institucionit; ajo është një udhëtim në pesëmbëdhjetë kapituj përmes historisë së akademisë — dhe kundërshtarëve të saj anti-akademikë — që prek edhe debatet e sotme mbi politikën e identitetit, diversitetin dhe ndryshimet gjeopolitike që formojnë diskurset e arsimit dhe shoqërisë.
Pika e nisjes konceptuale është një ndarje thelbësore brenda konceptimit të artit, e pasqyruar në ndikimin e gjatë të Giorgio Vasari-t: shkrimet e tij lavdërojnë idealin e artistit autonom, autentik dhe origjinal, ndërsa ai vetë ishte një zyrtar kulturor i zellshëm në shërbim të konsolidimit të pushtetit absolutist në Dukatin e Madh të Toskanës. Kjo kontradiktë vulos themelimin e akademisë së parë të artit, Accademia del Disegno-n, nga Cosimo I në Firence më 1563 — ngjarja e vërtetë simbolike e themelimit e së cilës vjen një vit më vonë, me funeralin pompoz të Michelangelo Buonarroti-t, të cilin Vasari e konsideron epitomin e artistit "hyjnor".
Ekspozita paraqet një përzgjedhje të kryeveprave të pikturës europiane nga shekulli XVI e tutje, të plotësuara me huazime të rëndësishme, në dialog me pozicione të shquara të artit bashkëkohor. Mes veprave historike janë Botticelli, Rembrandt, Rubens, Titian, Nicolas Poussin, Charles Le Brun, William Hogarth, Francis Picabia, Artemisia Gentileschi (e atribuar), Johann Baptist Lampi, Franz Anton Maulbertsch, Ferdinand Georg Waldmüller, Giorgio Vasari, George Stubbs e të tjerë, si dhe kallëpe plasteri sipas Michelangelo-së dhe Canova-s e figura anatomike Écorché e Johann Martin Fischer-it. Krahas tyre ekspozohen bashkëkohorët Martin Kippenberger, Roy Lichtenstein, Jörg Immendorff, Markus Lüpertz, Louise Lawler, Alice Creischer, Michaela Eichwald, Vaginal Davis, Katharina Sieverding, Heimo Zobernig e të tjerë — disa me vepra të krijuara posaçërisht për ekspozitën. Veprat e shkollave flamande, holandeze dhe të vjetra gjermane të koleksionit paraqiten si një "pikturë galerie". Ekspozita është kuruar nga Helmut Draxler, me kontributet kuratoriale të Claudia Koch dhe Hans-Jürgen Hafner.
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