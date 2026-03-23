Thellohet bilanci tragjik, 3 viktima prej aksidentit në Vlorë
Kronika

Thellohet bilanci tragjik, 3 viktima prej aksidentit në Vlorë

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e së dielës, 22 mars, në fshatin Vodicë, në aksin e Lumit të Vlorës, ku dy automjete u përplasën ‘kokë më kokë’.

Sipas informacioneve të raportuara në aksident u përfshinë një automjet tip “Ford” me portbagazh dhe një mjet tip “Benz”.

Si pasojë e përplasjes së fortë, fillimisht u raportua për humbjen e jetës së dy drejtuesve të mjeteve, ndërsa një pasagjer u transportua në gjendje të rëndë drejt spitalit të Vlorës. Ndërkohë, sipas përditësimit të fundit, edhe personi i tretë, i cili ndodhej në gjendje kritike, fatkeqësisht ka ndërruar jetë, duke e çuar në tre numrin e viktimave nga ky aksident tragjik.

Policia e Vlorës bëri me dije më herët se ngjarja ndodhi rreth orës 20:55, në vendin e quajtur “Ura e Vodicës”, në aksin rrugor Vlorë-Kotë, ku u përplasën dy automjete me drejtues shtetasit A. A., rreth 30 vjeç dhe E. B., rreth 40 vjeç, të cilët humbën jetën në vendngjarje.

Më poshtë, pamje të reja nga brenda automjeteve, të cilat janë totalisht të shkatërruara. Në automjetin tip “Ford” shihen edhe materialet e punës së shoferit, i cili po kthehej nga puna.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.

Lexo Gjithashtu