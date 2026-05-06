Negociatat me Iranin, Netanyahu zhvillon bisedime me zyrtarët amerikanë
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu do të zhvillojë bisedime të mërkurën me zyrtarë në administratën Trump, sipas një burimi izraelit të njohur me detajet, me qëllim që të kuptojë më mirë zhvillimet e fundit në negociatat midis SHBA-së dhe Iranit.
Burimi për CNN tha se Netanyahu po kërkon përditësime mbi gjendjen e negociatave dhe synon të kuptojë se çfarë është aktualisht në tryezë. Sipas burimit, Izraeli është i shqetësuar për lëshimet e mundshme të minutës së fundit të SHBA-së që synojnë sigurimin e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës me Iranin.
Nuk është e qartë se me kë ka folur Netanyahu. Një zyrtar amerikan tha se Netanyahu ka folur rregullisht me zyrtarët amerikanë për të qëndruar i informuar mbi negociatat midis SHBA-së dhe Iranit.
Izraeli është veçanërisht i shqetësuar për heqjen e mundshme të sanksioneve ekonomike ndaj Iranit, tha burimi, dhe po shtyn përpara vendosjen e kufizimeve ndaj rrjetit të ndërmjetësve të Iranit, si dhe ndaj programit të tij të raketave balistike.
Përveç kësaj, Izraeli dëshiron të sigurojë që çdo marrëveshje të ruajë lirinë e veprimit të ushtrisë izraelite kundër kërcënimeve rajonale.
