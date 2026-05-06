Administrata Trump pezullon trajnimin e përshpejtuar për rekrutët e rinj të ICE-së
Administrata Trump po braktis programin e përshpejtuar të trajnimit që përdori për të vendosur me shpejtësi mijëra agjentë të rinj të Imigracionit dhe Doganave të punësuar muajt e fundit, sipas dy zyrtarëve të administratës dhe një personi tjetër pranë agjencisë.
Përveç heqjes së trajnimit të përmirësuar, Departamenti i Sigurisë Kombëtare planifikon të certifikojë dhe dërgojë oficerë veteranë në terren për t’u dhënë atyre që janë punësuar sipas programit të përshpejtuar udhëzime shtesë, thanë dy zyrtarët e administratës, të cilëve, ashtu si të tjerëve në këtë raport, iu dha anonimiteti për të diskutuar planet e brendshme.
Kurrikula e trajnimit është ende duke u finalizuar dhe plani i administratës mund të ndryshojë.
DHS ka mohuar se ka ulur nivelet e trajnimit për oficerët e saj të deportimit, pavarësisht se kur janë punësuar. Por demokratët dhe denoncuesit kanë thënë se oficerët e rinj të deportimit të punësuar me fonde nga megalaku i Partisë Republikane të vitit të kaluar kaluan nëpër një program trajnimi të përmirësuar prej afërsisht gjashtë deri në tetë javësh, nga programi bazë i trajnimit 72-ditor që morën rekrutët para verës së kaluar.
Ndryshimi është shembulli më i fundit i administratës Trump që po rikalibron qasjen e saj të ashpër ndaj zbatimit të ligjit për imigracionin, pas reagimeve të gjera politike dhe rënies së mbështetjes për ICE – si dhe trajtimit të imigracionit nga Presidenti Donald Trump. Përtej rregullimeve praktike si trajnimi, DHS ka zbutur gjithashtu mesazhin e saj për imigracionin dhe ka bërë një sërë ndryshimesh në udhëheqjen e agjencisë, pas shkarkimit të ish-kreut të DHS, Kristi Noem.
«Në fakt po bëjmë diçka të mirë këtu», tha zyrtari i parë i administratës. «ICE po e merr këtë shumë seriozisht dhe nuk është vetëm premtim bosh».
Agjencia po punon gjithashtu për të rishikuar dhe forcuar gjerësisht protokollet e saj të trajnimit për Operacionet e Zbatimit dhe Largimit të ICE-së, dega e agjencisë përgjegjëse për arrestimin, ndalimin dhe deportimin e emigrantëve të paautorizuar, tha zyrtari i parë i administratës, i cili shtoi se kjo do të përfshijë përmirësimin e mënyrës se si agjencia kryen trajnimin në vendin e punës. ICE planifikon të stacionojë oficerët e çertifikuar në zyrat në terren, ku përgjegjësia e tyre kryesore e punës do të jetë të shërbejnë si persona pikë trajnimi për punësimet e ardhshme – me qëllim sigurimin e standardeve të qëndrueshme në të gjithë vendin.
Shtëpia e Bardhë ia referoi një kërkesë për koment DHS-së. Një zëdhënës i DHS-së tha se trajnimi i ICE-së nuk mbaron kur rekrutët largohen nga akademia e trajnimit dhe se oficerët kalojnë nëpër “trajnim dhe mentorim rigoroz në vendin e punës” që “gjurmohet në internet dhe monitorohet nga afër”. Zëdhënësi vuri në dukje modelin ekzistues në zyrat në terren të ICE-së, i cili mbështetet te zyrtarët e lartë për të “mentoruar, trajnuar dhe trajnuar agjentët dhe oficerët”.
“Ky trajnim shtesë gjurmohet në internet dhe monitorohet nga afër”, tha zëdhënësi. “Të punësuarit e rinj i marrin ato që mësojnë në [Qendrën Federale të Trajnimit për Zbatimin e Ligjit] dhe i zbatojnë ato në skenarë të jetës reale gjatë detyrës, duke ruajtur reputacionin e ICE si një nga agjencitë më elitare të zbatimit të ligjit jo vetëm në SHBA, por në të gjithë botën.”
Shqetësimet dypartiake në lidhje me standardet e pamjaftueshme të trajnimit për agjentët e imigracionit të punësuar gjatë sulmit të vitit të kaluar kanë vazhduar në Capitol Hill, dhe ndryshimet mund t’i qetësojnë disa nga këta kritikë. Ndryshimi rrjedh nga bisedat që Drejtori në detyrë i ICE-së, Todd Lyons, dhe cari i kufirit Tom Homan patën me ligjvënësit gjatë negociatave të financimit, sipas zyrtarit të parë të administratës dhe dy personave të njohur me bisedimet.
“Lyons dhe Homan u premtuan disa njerëzve në Hill se do ta shqyrtonin”, tha zyrtari i parë i administratës, i cili shtoi se oficerët e punësuar muajt e fundit do të marrin “30 ditët shtesë të trajnimit që nuk e morën para se të fillonin punën”.
Ligjvënësit dhe administrata diskutuan kërkesën për trajnim shtesë për agjentët e imigracionit, por administrata donte ta bënte këtë një marrëveshje shtrëngimi duarsh në vend që ta mishëronte në ligj siç dëshironin demokratët, sipas dy personave të njohur me bisedimet. Sipas personit të parë të njohur me bisedimet, Shtëpia e Bardhë bëri një ofertë për tekst legjislativ që në fund nuk u përfshi në projektligjin e DHS pasi negociatat dështuan pa një marrëveshje.
«Ishte diçka që Homan donte ta rregullonte gjithsesi, që dukej si një gjë e lehtë që të gjithë mund ta mbështesnin», tha personi i dytë i njohur me bisedimet me Hill-in, në lidhje me dëshirën e administratës për një marrëveshje joformale.
Debati intensiv mbi ndryshimet në politika të kërkuara nga demokratët nxiti një mbyllje 76-ditore të DHS-së, e cila u zgjidh më në fund javën e kaluar. Edhe pse mbyllja ka mbaruar, demokratët dhe Shtëpia e Bardhë nuk arritën të arrinin një marrëveshje për një numër çështjesh politike, duke përfshirë ndalimin e maskimit dhe një kërkesë që zyrtarët federalë të zbatimit të ligjit të marrin një urdhër gjyqësor para se të hyjnë në pronë private.
DHS ka mohuar vazhdimisht raportet se është hequr ndonjë kërkesë për trajnim të ICE-së, edhe pse agjencia ka pranuar afatin kohor të shkurtuar. Në një njoftim për shtyp në shkurt, DHS tha se rekrutët marrin 56 ditë trajnim dhe mesatarisht 28 ditë trajnim në vendin e punës, dhe agjencia pretendoi se “nuk është hequr asnjë kërkesë trajnimi”. DHS tha se trajnimi është rritur nga pesë ditë në javë, tetë orë në ditë, në gjashtë ditë në javë, 12 orë në ditë.
“Thelbi i trajnimit nuk u hoq kurrë”, tha Lyons gjatë një seance dëgjimore në shkurt, kur ligjvënësit e shtynë atë në lidhje me kërkesat e trajnimit.
Por në shkurt, Ryan Schwank, një ish-instruktor i ICE-së i cili i edukoi rekrutët e rinj mbi përdorimin e duhur të forcës përpara se të jepte dorëheqjen këtë vit, dëshmoi gjatë një seance dëgjimore të organizuar nga senatori demokrat Richard Blumenthal i Connecticut dhe përfaqësuesi Robert Garcia i Kalifornisë se programi i trajnimit bazë tani ishte “i mangët, i dëmtuar dhe i prishur”. Në lidhje me dëshminë e sinjalizuesve, demokratët publikuan dokumente të brendshme të agjencisë, duke përfshirë një program mësimor trajnimi të korrikut 2025 që tregonte 584 orë trajnim gjatë 72 ditëve, krahasuar me një program mësimor trajnimi të shkurtit 2026 që tregonte afërsisht 336 orë trajnim gjatë 42 ditëve.
“Gjatë pesë muajve të fundit, pashë ICE-në të shpërbënte programin e trajnimit”, tha Schwank gjatë seancës dëgjimore. “Duke shkurtuar 240 orë mësime jetësore nga një program 584-orësh — mësime që mësojnë Kushtetutën, sistemin tonë ligjor, trajnimin për armë zjarri, përdorimin e forcës, arrestimet e ligjshme, ndalimin e duhur dhe kufijtë e autoritetit të oficerëve.”
