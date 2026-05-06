Mira Murati mes yjeve, merr pjesë në Met Gala
Në mbrëmjen më të madhe të modës, Met Gala, nuk mungoi as Mira Murati.
Themeluesja e Thinking Machines dhe ish-drejtoresha e teknologjisë në OpenAI, mori pjesë në eventin e këtij viti me temë “Arti i Kostumit”, që mblodhi të gjithë të famshmit.
Murati u shfaq me një fustan të zi të mbuluar me gurë të verdhë dhe me dekolte të hapur në formë V.
Ajo ka qenë edhe më herët pjesë e Met Gala, në vitin 2024 me një fustan të Christan Dior të vitit 1951.
