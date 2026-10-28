TikTok sfidon Yelp dhe Google Maps me udhëzuesin e restoranteve “Must Eat”
Funksioni i ri, i ndërtuar mbi më shumë se 40 milionë postime dhe komente, nis fillimisht në Nju Jork, Los Anxhelos dhe San Francisko dhe lejon rezervime përmes OpenTable.
TikTok po hyn më drejtpërdrejt në garën për rekomandimet e restoranteve. Platforma prezantoi të mërkurën “Must Eat”, një udhëzues të drejtuar nga komuniteti që veçon restorantet të cilat po marrin vëmendje në aplikacion dhe i mbledh rekomandimet e ushqimit nga e gjithë SHBA-ja në një vend të vetëm, siç njofton TechCrunch.
Ndryshe nga Yelp dhe Google Maps, që mbështeten te kërkimi, hartat dhe recensionet tradicionale, shërbimi i ri ndërtohet mbi rekomandimet që përdoruesit ndajnë me njëri-tjetrin. “Must Eat” përdor më shumë se 40 milionë postime dhe komente për të nxjerrë rekomandimet dhe për të ndërtuar lista të kuruara, ndërsa përdoruesit mund të shfletojnë sipas qytetit dhe të filtrojnë sipas kuzhinës, çmimit, vlerësimit dhe vendndodhjes.
Rekomandimet janë ndarë në dy kategori. “Everyday Eats” përmbledh vendet e përditshme të lagjes, ndërsa “Elevated Dining” u drejtohet kremtimeve dhe rasteve të veçanta. Te disa restorante të përzgjedhura, përdoruesit mund të rezervojnë drejtpërdrejt përmes TikTok-ut, nëpërmjet OpenTable.
Funksioni nis fillimisht në Nju Jork, Los Anxhelos dhe San Francisko. Ai gjendet përmes shiritit të kërkimit, feed-it Local, faqeve të restoranteve dhe lidhjeve të vendndodhjes në videot pjesëmarrëse, duke e bërë zbulimin e një restoranti pjesë të vetë përvojës së shfletimit në platformë.
Drejtori i TikTok-ut për SHBA-në, Adam Presser, e përshkroi “Must Eat” si përmbledhjen e gjithë bisedës që ndodh në platformë mes krijuesve, restoratorëve dhe individëve. Sipas platformës, restorantet nuk mund të paguajnë për t’u shfaqur në lista, ndaj renditja varet nga jehona që ato marrin te përdoruesit.
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