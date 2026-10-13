Toni Collette debuton si regjisore me «The Best Of»: Screen Australia financon përshtatjen e romanit të Graeme Simsion
Aktorja e vlerësuar me Emmy dhe Golden Globe kalon pas kamerës për filmin e saj të parë si regjisore, një histori për dy ish-të dashur që ribashkohen pas dekadash, pjesë e raundit prej mbi 16.9 milionë dollarësh australianë për 75 projekte.
Toni Collette do të debutojë si regjisore e një filmi artistik me «The Best Of», përshtatje e romanit bestseller të Graeme Simsion. Projekti është ndër më të spikaturit e raundit të ri të financimit të Screen Australia, të shpallur të martën, më 13 tetor, siç njofton The Hollywood Reporter. Agjencia australiane ka vënë në dispozicion mbi 16.9 milionë dollarë australianë (rreth 10.9 milionë dollarë amerikanë) për prodhimin dhe zhvillimin e 75 projekteve narrative — filma artistikë, seriale dhe filma të shkurtër.
Filmi ndjek dy ish-të dashur që ribashkohen pas dekadash jete të ndara dhe përballen me pasojat emocionale të ndjenjave që rindezen. Collette është edhe producente e filmit, së bashku me Christopher Simon, ndërsa investimin kryesor të prodhimit e jep Screen Australia në bashkëpunim me Screen NSW. Shpërndarjen në Australi do ta bëjë Kismet, kurse shitjet ndërkombëtare i ka marrë përsipër Cornerstone. Kasti dhe data e xhirimeve apo e premierës nuk janë bërë ende të ditura.
Për Collette, fituese e çmimeve Emmy e Golden Globe dhe me një karrierë më shumë se tredekadëshe përpara kamerës, «The Best Of» shënon kalimin pas saj. Romani i Simsion, «The Best of Adam Sharp», i shtohet përshtatjeve kinematografike të veprave të autorit australian, i njohur për «The Rosie Project».
Raundi i financimit përfshin edhe projekte të tjera të mëdha, mes tyre serialin «The Dark Lake» me Phoebe Tonkin, filmin e parë të treshes humoristike Sooshi Mango dhe përshtatjen filmike të kujtimeve të gazetarit kurd Behrouz Boochani. Drejtoresha e përmbajtjes narrative e Screen Australia, Louise Gough, u shpreh se raundi mbështet si krijuesit e rinj, ashtu edhe zërat e afirmuar që hyjnë në territore të reja krijuese, dhe se historitë vendase kanë rëndësi të veçantë për publikun australian.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.