Tovërlani jep dorëheqje nga Prishtina
Afrim Tovërlani ka dhënë dorëheqje nga posti i trajnerit të Prishtinës. Ai është larguar të martën pas humbjes 3:0 nga Ferizaj në Superligë.
Tovërlani e mori drejtimin e Prishtinës më 25 nëntor. Nën drejtimin e tij, Prishtina në 15 ndeshje shënoi katër fitore, tre barazim dhe tetë humbje.
"Klubi e falënderon për angazhimin, profesionalizmin dhe kontributin e dhënë gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese në vazhdim të karrierës së tij. FC Prishtina do të njoftojë në ditët në vijim për zhvillimet e radhës", shkruan në njoftimin e Prishtinës.
