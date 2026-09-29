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Film

«Toy Story 5» thyen rekordin në Disney+: 20 milionë shikime në pesë ditë

Animacioni i Disney dhe Pixar u rendit i pari në platformë gjatë javës së premierës, duke lënë pas «Lilo & Stitch» dhe «The Devil Wears Prada 2»

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«Toy Story 5» i Disney dhe Pixar ka thyer rekordin e shikueshmërisë në Disney+, duke tërhequr 20 milionë shikime në vetëm pesë ditët e para të transmetimit, siç njofton TheWrap. Filmi mbërriti në platformë më 23 shtator — 96 ditë pas premierës kinematografike më 19 qershor — dhe u rendit si titulli numër 1 në Disney+ gjatë javës së premierës, duke hyrë ndër 10 premierat më të mëdha të filmave kinematografikë në historinë e platformës.

Suksesi në streaming vjen pas triumfit të jashtëzakonshëm në kinema: «Toy Story 5» e mbylli rrugëtimin kinematografik me rreth 1.14 miliardë dollarë të ardhura globale — rekord absolut për franshizën. Fundjava e hapjes solli 159.7 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 310.2 milionë dollarë në mbarë botën: hapjet më të mëdha në historinë e franshizës dhe të vetë Pixar-it.

Shifrat e Disney+ e vendosin filmin dukshëm mbi paraardhësit e tij: «Lilo & Stitch» kishte grumbulluar 14.3 milionë shikime në pesë ditët e para, ndërsa «The Devil Wears Prada 2» arriti 15.2 milionë në Disney+ dhe Hulu, sipas TheWrap. Ndërkohë, «Toy Story» mbetet franshiza filmike më e shikuar në Disney+, me mbi 2 miliardë orë të transmetuara gjithsej — dhe vetëm «Toy Story 5» kontribuoi me 168 milionë orë që nga publikimi i trailer-it.

Filmi me regji të Andrew Stanton (bashkë-regjisore Kenna Harris) rikthen zërat e Tom Hanks, Tim Allen dhe Joan Cusack, krahas Conan O’Brien, Scarlett Spears, Greta Lee, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris dhe Craig Robinson. Këtë herë, Woody, Buzz Lightyear dhe Jessie përballen me një sfidë të pazakontë: Lilypad, tableti i ri që hyn në jetën e Bonnie-s me idetë e veta se si duhet të luajë.

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