☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 94.08 ▲1.6%
ARI 4,169 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,436 ▲ +0.35% ETH $2,677 ▲ +1.01% XRP $1.4949 ▲ +0.8% SOL $118.2800 ▼ -0.62%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.08 ▲1.6 % ARI 4,169 ▲0.01 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 94.08 ▲1.6 % ARI 4,169 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Media italiane rekomandon Tiranën mes alternativave për pushime në vjeshtë Sulmi në Ibër Lepenc, sot seanca gjyqësore ndaj tre të akuzuarve Mohammad Alfaraj hap sot në Londër solo-ekspozitën e parë europiane: «The heart is a bird’s nest, the brain is a spider web» në Delfina Foundation Bulgogi koreane — mishi i marinuar i pjekur në skarë, pjata legjendare e Koresë Nga Mareza në Tivat: Pajisje përgjimi te shtetas të huaj — policia kontrollon nëse u përdorën në Mal të Zi
Menu
Film

Festivali SCAD Savannah nderon Julianne Moore me çmimin Icon: komedia muzikore “The Debut” e Jesse Eisenberg zgjidhet qendra e programit

Edicioni i 29-të i festivalit më të madh universitar të filmit në SHBA hapet më 24 tetor me "A Talent for Murder" të Anton Corbijn — Helen Mirren merr çmimin Legend of Entertainment.

· 2 min lexim

Kolegji i Artit dhe Dizajnit Savannah (SCAD) ka njoftuar programin e edicionit të 29-të të SCAD Savannah Film Festival, festivalit më të madh universitar të filmit në SHBA, i cili hapet më 24 tetor në Savannah të Gjeorgjisë. Në qendër të vëmendjes sivjet është aktorja fituese e Oscar-it Julianne Moore, e cila do të marrë çmimin Icon Award të festivalit, siç njofton The American Star News.

Julianne Moore
Julianne Moore do të marrë çmimin Icon Award në SCAD Savannah Film Festival. (Foto: Harald Krichel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Zgjedhja qendrore (Centerpiece) e programit është komedia muzikore "The Debut" e Jesse Eisenberg, e shpërndarë nga A24. Në film, Moore luan rolin e Mona Friedman, një amvise e qetë që merr një rol të vogël në një teatër komunitar dhe pushtohet gjithnjë e më shumë nga aktrimi. Ky është bashkëpunimi i dytë i saj me Eisenberg pas filmit "When You Finish Saving the World".

Festivali hapet natën e 24 tetorit me "A Talent for Murder"Anton Corbijn (Bleecker Street), me Helen Mirren dhe Alden Ehrenreich në rolet kryesore. Filmi ndjek një të ri misterioz nga një shtëpi botuese e Nju Jorkut, i cili dërgohet në Zvicër për ta bindur një shkrimtare të famshme të shkruajë pjesën e fundit të një antologjie legjendare thriller-ash. Pas shfaqjes së hapjes, Mirren do të marrë pjesë në një bisedë të moderuar me publikun dhe do të pranojë çmimin Legend of Entertainment të festivalit, sipas Awards Radar.

SCAD Savannah Film Festival feston sivjet 29-vjetorin dhe njihet si festivali më i madh universitar i filmit në Shtetet e Bashkuara; edicioni i këtij viti zgjat tetë ditë dhe zakonisht tërheq mbi 74,000 pjesëmarrës. Nderimi në Savannah vjen pak javë pasi Moore u nderua me çmimin Golden Icon Award në Festivalin e Filmit në Cyrih këtë shtator, ku aktorja ishte e pranishme për "The Debut".

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu