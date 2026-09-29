Festivali SCAD Savannah nderon Julianne Moore me çmimin Icon: komedia muzikore “The Debut” e Jesse Eisenberg zgjidhet qendra e programit
Edicioni i 29-të i festivalit më të madh universitar të filmit në SHBA hapet më 24 tetor me "A Talent for Murder" të Anton Corbijn — Helen Mirren merr çmimin Legend of Entertainment.
Kolegji i Artit dhe Dizajnit Savannah (SCAD) ka njoftuar programin e edicionit të 29-të të SCAD Savannah Film Festival, festivalit më të madh universitar të filmit në SHBA, i cili hapet më 24 tetor në Savannah të Gjeorgjisë. Në qendër të vëmendjes sivjet është aktorja fituese e Oscar-it Julianne Moore, e cila do të marrë çmimin Icon Award të festivalit, siç njofton The American Star News.
Zgjedhja qendrore (Centerpiece) e programit është komedia muzikore "The Debut" e Jesse Eisenberg, e shpërndarë nga A24. Në film, Moore luan rolin e Mona Friedman, një amvise e qetë që merr një rol të vogël në një teatër komunitar dhe pushtohet gjithnjë e më shumë nga aktrimi. Ky është bashkëpunimi i dytë i saj me Eisenberg pas filmit "When You Finish Saving the World".
Festivali hapet natën e 24 tetorit me "A Talent for Murder" të Anton Corbijn (Bleecker Street), me Helen Mirren dhe Alden Ehrenreich në rolet kryesore. Filmi ndjek një të ri misterioz nga një shtëpi botuese e Nju Jorkut, i cili dërgohet në Zvicër për ta bindur një shkrimtare të famshme të shkruajë pjesën e fundit të një antologjie legjendare thriller-ash. Pas shfaqjes së hapjes, Mirren do të marrë pjesë në një bisedë të moderuar me publikun dhe do të pranojë çmimin Legend of Entertainment të festivalit, sipas Awards Radar.
SCAD Savannah Film Festival feston sivjet 29-vjetorin dhe njihet si festivali më i madh universitar i filmit në Shtetet e Bashkuara; edicioni i këtij viti zgjat tetë ditë dhe zakonisht tërheq mbi 74,000 pjesëmarrës. Nderimi në Savannah vjen pak javë pasi Moore u nderua me çmimin Golden Icon Award në Festivalin e Filmit në Cyrih këtë shtator, ku aktorja ishte e pranishme për "The Debut".
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