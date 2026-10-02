Tragjedi në Rodos: rrufeja vret turisten 58-vjeçare gjermane në plazh, bashkëshorti plagoset lehtë
Gruaja ndërroi jetë në vend në Rodin jugor pasditen e së premtes, ndërsa bashkëshorti 62-vjeçar u plagos lehtë dhe shpëtoi. Çifti kishte mbërritur në ishull për pushime para disa ditësh.
Tragjedi pasditen e së premtes në Rodin jugor, ku një turiste 58-vjeçare gjermane humbi jetën pasi u godit nga rrufeja, siç raporton gazeta lokale Rodiaki. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:45, ndërsa Egjeun e godiste për të dytën ditë fronti i stuhisë me shira të rrëmbyeshëm dhe rrufe të shpeshta.
Sipas gazetës, gruaja u godit nga rrufeja dhe ndërroi jetë në vend. Në vendngjarje u thirr menjëherë një autoambulancë, por kur mbërriti ekipi mjekësor, 58-vjeçarja ishte tashmë pa puls dhe çdo përpjekje për ta shpëtuar ishte e kotë. Autoritetet po hetojnë rrethanat e sakta të ngjarjes.
Nga e njëjta goditje u plagos lehtë edhe bashkëshorti 62-vjeçar i viktimës, i cili shpëtoi. Sipas agjencisë shtetërore greke të lajmeve, dy turistët gjermanë kishin mbërritur në Rodos për pushime para disa ditësh. Në momentin e tragjedisë, çifti po ecte pranë plazhit, në tokë ranore, kur i goditi rrufeja — dhe sipas vlerësimeve të para, trupi i tyre mund të ketë qenë i lagur, pasi pak minuta më parë kishin dalë nga noti.
Ngjarja vjen ndërsa moti i keq godet për të dytën ditë ishujt e Egjeut. Shërbimi meteorologjik grek ka paralajmëruar se shirat dhe stuhitë do të vazhdojnë deri të dielën, me erëra të forta dhe rrufe të shpeshta në det.
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