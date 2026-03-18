Tragjedi në Vjenë: Shembja e skelës u merr jetën 4 punëtorëve shqiptarë
Aksidenti në një kantier ndërtimi në Alsergrund la edhe një të plagosur rëndë; viktimat dyshohet se janë nga Kosova, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e ngjarjes
Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Vjenë, ku shembja e skelave në një kantier ndërtimi u ka marrë jetën katër punëtorëve shqiptarë, ndërsa një tjetër ndodhet në gjendje kritike.
Aksidenti ndodhi pasditen e sotme në lagjen Alsergrund, në rrugën Porzellangasse, gjatë punimeve për rikonstruksionin e një papafingoje. Sipas autoriteteve austriake, rreth orës 14:30 u shembën skelat së bashku me disa kolona betoni, duke rrëzuar punëtorët në oborrin e një ndërtese të vjetër.
Burime mediatike dhe familjarë të viktimave bëjnë të ditur se ata dyshohet të jenë shtetas nga Kosova. Mes viktimave është identifikuar edhe Pajtim Bajrami nga fshati Klinë e Poshtme, në Skënderaj.
“Me dhimbje të thellë morëm lajmin për humbjen e jetës së djalit të axhës… bashkë me tre shokët e tij nga Kosova”, thuhet në reagimin e familjarëve.
Zëdhënësi i zjarrfikësve të Vjenës, Martin Hofbauer, deklaroi se e gjithë struktura u shemb duke zënë poshtë pesë persona. Operacioni i shpëtimit ishte i vështirë, pasi në disa raste materialet e ndërtimit u hoqën me mjete manuale.
Një punëtor 45-vjeçar u nxor i gjallë nga rrënojat, por me plagë të rënda në kokë, shtyllën kurrizore dhe gjymtyrë. Ai u dërgua menjëherë në spital, ku ndodhet në gjendje të rëndë.
Fillimisht pati dyshime për persona të tjerë të bllokuar, por rreth orës 18:00 autoritetet konfirmuan bilancin përfundimtar prej katër viktimash.
Ndërkohë, policia dhe inspektorët e punës kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa zona është izoluar dhe dëshmitarët po merren në pyetje.
