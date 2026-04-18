Trendi i fustanit që moda ende nuk po e lë pas
Fustani me detaje dantelle vazhdon të mbetet i pranishëm në garderobën e sezonit pranverë 2026. Sipas Harper’s Bazaar, ky model mund të përshtatet në mënyra të ndryshme, nga kombinimet me pantallona deri te kardiganët, xhaketat dhe këpucët me takë të ulët.
Ky material i rishkruar e vendos fokusin te fleksibiliteti i trendit dhe te fakti që romantizmi i lehtë i këtij modeli vazhdon të shihet si aktual. Për shumë stiliste dhe ndjekëse të modës, ai mbetet një zgjedhje që kalon lehtësisht nga dita në mbrëmje.
Burimi: Harper’s Bazaar
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.