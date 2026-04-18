Trendi i ri që shkon krejt kundër “quiet luxury”
Printet dhe kombinimet me motive të theksuara po rikthehen si kundërpeshë ndaj estetikës së “quiet luxury”. Harper’s Bazaar e përshkruan këtë si një kthesë të fortë drejt stilit më të dukshëm, më të guximshëm dhe më ekspresiv për pranverën 2026.
Në versionin e rishkruar për “Moda”, kjo prirje shihet si një lëvizje që fton më shumë liri në veshje. Në vend të minimalizmit të heshtur, po fiton terren një stil që preferon kontrastin, energjinë dhe praninë vizuale.
Burimi: Harper’s Bazaar
