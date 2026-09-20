Triple H zbuloi çelësin që mund të ringjallë WWE
WWE po përjeton një ndryshim të dukshëm në skenën kryesore, nxitur nga vendimet e Triple H dhe ekipes kreative për të shkurtuar periudhat e mbajtjes së titujve nga emrat kryesorë. Kjo qasje ka sjellë frymëmarrje të re në programacion, duke e bërë çdo përballje të mundshme të papritur dhe duke rritur interesin për episodet javore.
Sipas Bleacher Report, së fundmi Sami Zayn e mposhti papritur CM Punk dhe fitoi titullin Undisputed WWE Champion, për herë të dytë që nga vera; hera e parë ishte në Night of Champions dhe mbajtja zgjati rreth dhjetë ditë. Po ashtu, trajektoria e Cody Rhodes ka sjellë ndryshime të shpeshta titujsh gjatë vitit të fundit, ndërsa përplasjet për titujt e femrave janë ndikuar nga lëndimet—për shembull Chelsea Green dhe marrjet e titujve në shfaqje live jashtë vendit si ajo e Stephanie Vaquer.
Pavarësisht se Roman Reigns mbart tani titullin World Heavyweight, ai nuk ka qenë i gjatë në mbajtje dhe ka përdorur kohën për të promovuar emra të rinj brenda skenës, duke bërë edhe mbrojtje të spikatura si ajo në Mexico City kundër Penta. Një element tjetër i rëndësishëm është ngritja e Oba Femi, i cili po pozicionohet si një nga emrat e ardhshëm kryesorë pas fitoreve të tij kundër emrave të mëdhenj; kjo krijon hapësirë për ndryshime strategjike që ta mbajnë rrëfimin të freskët, pa humbur besueshmërinë e rivaliteteve.
Ekuilibri midis ndryshimeve të befta dhe periudhave të gjatë mbajtjeje të titujve mbetet vendimtar për çfarë do të konsiderohet si një epokë e re dhe tërheqëse për fansat. Kjo metodë, e cila po përqafon mundësinë që çdo titull të jetë i diskutueshëm çdo natë, mund të rrisë interesin dhe të bëjë programin javore më të ndjekur — një parim që vlerësohet edhe nga Bleacher Report.
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