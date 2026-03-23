Tiranë 8°C · Vranët 23 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 99.07 ▲0.86%
ARI 4,286 ▼6.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845 EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
₿ CRYPTO
BTC $68,600 ▼ -0.81% ETH $2,058 ▼ -2.41% XRP $1.3824 ▼ -2% SOL $86.6400 ▼ -1.76%
23 Mar 2026
Trump: "Asnjë marrëveshje me demokratët pa SAVE AMERICA ACT" Tiranë: "Kryengritje paqësore" mes molotovëve Një i vdekur dhe dy të plagosura në Majac të Podujevës Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë respektim të gjuhës shqipe Lëvizjet e Serbisë dërgojnë paralajmërime serioze
Trump: “Asnjë marrëveshje me demokratët pa SAVE AMERICA ACT”

Një deklaratë e fundit e Donald Trump ka ndezur sërish debatet politike në SHBA, duke vendosur kushte të forta për çdo bashkëpunim me Partinë Demokratike në Senat.

Në postimin e tij, Trump shprehet se republikanët nuk duhet të bëjnë asnjë marrëveshje me demokratët “radikalë” derisa ata të votojnë në favor të një pakete të quajtur “SAVE AMERICA ACT”, të cilën ai e konsideron më të rëndësishme se çdo nismë tjetër aktuale në Kongres.

Ai kundërshton gjithashtu çdo marrëveshje që përfshin uljen me 5 miliardë dollarë të fondeve për ICE (Immigration and Customs Enforcement), duke e cilësuar një hap të papranueshëm për sigurinë e vendit.

Sipas Trump, çdo kompromis duhet të përfshijë disa kërkesa kyçe:

  • Identifikim me dokument zyrtar me foto për votuesit
  • Votim vetëm nga shtetas amerikanë
  • Kufizim të votimit me postë (me përjashtime të rralla)
  • Përdorim të fletëve fizike të votimit
  • Ndalimin e pjesëmarrjes së burrave në sportet e grave
  • Ndalimin e ndërhyrjeve mjekësore për ndryshimin e gjinisë tek të miturit

Në të njëjtin postim, Trump kërkon gjithashtu që lideri republikan në Senat, John Thune, të identifikojë publikisht republikanët që votojnë kundër kësaj pakete, duke paralajmëruar se ata “nuk do të rizgjidhen më”.

Një tjetër element i fortë i deklaratës është thirrja për të eliminuar procedurën e filibuster-it në Senat — një mekanizëm që kërkon shumicë të cilësuar për të kaluar ligje — si dhe për të vazhduar punën në Uashington edhe gjatë festës së Pashkëve, nëse është e nevojshme.

Postimi mbyllet me sloganin e tij të njohur: “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, duke konfirmuar tonin konfrontues dhe strategjinë për të bashkuar axhendat në një paketë të vetme votimi.

Ky qëndrim pritet të rrisë tensionet politike në një moment kur Kongresi përballet me vendime të rëndësishme mbi emigracionin, financimet federale dhe reformat zgjedhore.

