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Bota

Trump: Kemi hyrë në një fazë kritike vendimmarrjeje për Iranin, zhvillime të mëdha do ndodhin

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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paralajmëroi këtë të dielë se ka hyrë në një fazë kritike vendimmarrjeje në luftën e vazhdueshme me Iranin, duke paralajmëruar se do të ndodhin zhvillime të mëdha nëse Teherani nuk arrin të ndryshojë sjelljen e tij.

“Pyetja ime është nëse dhe kur duhet ta hedh në erë të gjithë kombin? Ata duhet të sillen mirë”, tha Trump për rrjetin amerikan Fox News, duke detajuar qasjen e tij ndaj luftës.

Presidenti amerikan i përshkroi opsionet e tij aktuale si zhdukjen e vendit, duke e lejuar atë të “kalbet” ekonomikisht, ose negociimin e një marrëveshjeje, duke shtuar se “gjëra shumë të mëdha do të ndodhin në të ardhmen jo shumë të largët”.

Kur u pyet për javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila fillon të hënën, Trump sinjalizoi një gatishmëri për t’u angazhuar diplomatikisht, duke thënë se “ndoshta do të ishte i hapur” për t’u takuar me Presidentin iranian Masoud Pezeshkian.

Duke iu drejtuar armiqësive më të gjera rajonale, Trump tha se Uashingtoni mbetet në komunikim të vazhdueshëm me Huthit e Jemenit pas sulmeve të tyre të fundit me raketa balistike që synuan Arabinë Saudite, duke pohuar se grupi ra dakord të shmangte luftimet kundër forcave amerikane.

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