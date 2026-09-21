Trump ndalon CNN dhe Politico në Shtëpinë e Bardhë, mediat e çojnë presidentin në gjykatë
CNN, POLITICO dhe MS NOW kanë njoftuar se do të padisin presidentin amerikan Donald Trump dhe disa zyrtarë të lartë të administratës, pasi gazetarëve të tyre iu hoq aksesi në Shtëpinë e Bardhë. Mediat kërkojnë nga një gjykatë federale në Uashington rikthimin e menjëhershëm të akreditimeve.
Ndalimi u zbatua të shtunën, kur gazetarëve të tri mediave iu refuzua hyrja në kompleksin e Shtëpisë së Bardhë dhe iu morën kartat e aksesit. CNN e konfirmoi publikisht masën, ndërsa Trump e kishte njoftuar një ditë më parë duke kritikuar raportimet që ai i cilëson si “fake news”.
Tri organizatat mediatike pretendojnë se vendimi përbën shkelje të Amendamentit të Parë të Kushtetutës amerikane, që mbron lirinë e shtypit, si dhe të garancive procedurale të Amendamentit të Pestë. Këto janë pretendimet juridike të paditësve dhe do t’i takojë gjykatës të vendosë mbi ligjshmërinë e masës.
Trump ka deklaruar se vendimi lidhet me atë që ai e konsideron raportim vazhdimisht negativ ndaj tij. Administrata dhe mbështetësit e masës argumentojnë se presidenti ka kompetenca për të kufizuar hyrjen në hapësira të caktuara qeveritare, kjo çështje ka qenë objekt edhe i përplasjeve të mëparshme gjyqësore.
Rasti rikthen debatin mbi kufijtë e kompetencave të Shtëpisë së Bardhë për të përcaktuar aksesin e gazetarëve. Në vitin 2018, një gjykatë urdhëroi rikthimin e përkohshëm të akreditimit të gazetarit të CNN Jim Acosta, ndërsa beteja e mëvonshme mes Associated Press dhe administratës Trump ka prodhuar vendime më të ndërlikuara për aksesin në hapësira të kufizuara presidenciale.
Tashmë përplasja mes administratës Trump dhe tri prej mediave më të mëdha amerikane zhvendoset në gjykatë, ku CNN, POLITICO dhe MS NOW po kërkojnë një urdhër të shpejtë që t’u rikthejë gazetarëve aksesin në Shtëpinë e Bardhë.
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