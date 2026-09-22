Trump në OKB: SHBA “e refuzon plotësisht” rregullimin global të Inteligjencës Artificiale
Në fjalimin e tij të sotëm në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti amerikan Donald Trump tha se SHBA “e refuzon plotësisht” çdo “skemë globaliste” për të kontrolluar inteligjencën artificiale: “Do ta nxisim, nuk do ta frenojmë”.
Komentet e Trump ishin një kundërshtim i drejtpërdrejtë ndaj thirrjeve në rritje ndërkombëtare për masa mbrojtëse ndaj inteligjencës artificiale në takimet e kësaj jave. Pak para fjalimit të tij, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së António Guterres kishte kërkuar një kuadër global për menaxhimin e rreziqeve të IA, dhe organizata ka nisur një dialog ndërkombëtar me qeveritë dhe kompanitë teknologjike për këtë temë.
Presidenti amerikan e ka kthyer fitoren e garës globale të inteligjencës artificiale ndaj Kinës në një prioritet të administratës së tij: “Kushdo që fiton superinteligjencën, fiton”, u shpreh ai, duke shtuar se SHBA po e udhëheq Kinën “me shumë” në zhvillimin e teknologjisë.
Debati për rregullimin e inteligjencës artificiale është ndezur prej kohësh në Uashington: ish-presidenti Barack Obama ka kërkuar rregulla më të forta, ndërsa republikanët i kundërshtojnë ato.
Burimi: Wall Street Journal
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