Trump njofton pagesë 90 dollarëshe për mbi 20 milionë të moshuar amerikanë për Medicare-në
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi vonë të premten një pagesë një-herëshe prej 90 dollarësh për mbi 20 milionë amerikanë të regjistruar në Medicare, për të zbutur koston e primeve mujore të sigurimit mjekësor.
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi vonë të premten se qeveria amerikane do t’u dërgojë një pagesë një-herëshe prej 90 dollarësh më shumë se 20 milionë amerikanëve të regjistruar në Medicare, programin shëndetësor për të moshuarit, për të zbutur koston e primeve mujore të sigurimit mjekësor.
Njoftimi erdhi përmes një postimi të presidentit të premten vonë në rrjetin e tij social Truth Social. Siç njofton Reuters, paratë do të vijnë nga Fondi për Përmirësimin e Medicare-it, të cilit presidenti tha se Kongresi i kishte dhënë 2 miliardë dollarë për përmirësimin e programit “fee-for-service”.
Shtëpia e Bardhë publikoi detajet në faqen e saj: shumica e të moshuarve të kualifikuar do ta marrin pagesën prej 90 dollarësh në formën e depozitës direkte në fillim të tetorit, ndërsa ata pa depozitë direkte do të marrin një çek, po në fillim të tetorit, në adresën e regjistruar pranë Medicare-it. Të drejtë kanë shumica e të regjistruarve në Medicare Part B; nuk përfitojnë ata primet e të cilëve paguhen nga Medicaid apo ata që paguajnë shtesën IRMAA.
Sipas Reuters, njoftimi është i fundit në një seri premtimesh financiare që presidenti republikan u ka bërë votuesve përpara zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, ku kontrolli i Kongresit është në lojë. Muajin e kaluar Trump propozoi çeke prej 5,000 dollarësh për çdo të rritur amerikan nëse republikanët mbajnë kontrollin e Dhomës dhe Senatit — propozim që analistët, ekonomistët e madje edhe disa republikanë në Kongres e pritën me skepticizëm.
Administrata po dërgon gjithashtu pagesa prej 500 dollarësh për afro 1 milion amerikanë — rimbursime për atë që Shtëpia e Bardhë e përshkruan si tarifa të tepërta të ngarkuara mbi planet e sigurimit të blera përmes Affordable Care Act. Republikanët aktualisht kanë shumicë të ngushtë në Senat dhe në Dhomë, por miratimi i Trump-it ka qenë i ulët për menaxhimin e kostos së jetesës, ndërsa lufta SHBA-Izrael kundër Iranit ka rritur çmimet e naftës dhe karburanteve.
Kritikët thonë se premtimet për para janë thjesht një formë blerjeje elektorale; Shtëpia e Bardhë këmbëngul se janë ndihmë reale për familjet. Pagesat prej 90 dollarësh fillojnë në fillim të tetorit — vetëm disa javë para mesmandatit.
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