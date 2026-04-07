07 Apr 2026
Trump paralajmëron zhvillime dramatike: “Një qytetërim i tërë mund të shuhet sonte”

· 2 min lexim

Një postim i fortë dhe alarmues nga Donald Trump në rrjetin social Truth Social ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare këtë të martë, duke ngritur pikëpyetje të mëdha mbi zhvillimet e mundshme në Lindjen e Mesme, veçanërisht në lidhje me Iranin.

Në mesazhin e tij, Trump përdor një gjuhë dramatike dhe të pazakontë, duke paralajmëruar se “një qytetërim i tërë mund të vdesë sonte, për të mos u rikthyer më kurrë”. Ai shton se nuk dëshiron që kjo të ndodhë, por sipas tij, një skenar i tillë mbetet i mundshëm.

Më tej, Trump flet për një “ndryshim të plotë regjimi”, duke sugjeruar se një transformim i tillë mund të sjellë mendësi “më të zgjuara dhe më pak të radikalizuara”, që potencialisht mund të hapin rrugën për zhvillime “revolucionare pozitive”. Megjithatë, ai e lë të hapur rezultatin, duke thënë: “KUSH E DI? Do ta zbulojmë sonte”.

Një pjesë e rëndësishme e deklaratës së tij lidhet drejtpërdrejt me Iranin. Trump përmend “47 vite shantazh, korrupsion dhe vdekje”, duke lënë të kuptohet se i referohet periudhës që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979. Në fund të mesazhit, ai shpreh një ton më të butë, duke thënë: “Zoti i bekoftë njerëzit e mëdhenj të Iranit”.

Ky postim vjen në një moment tensionesh të larta gjeopolitike dhe është interpretuar nga analistët si një sinjal i mundshëm për zhvillime të rëndësishme politike apo ushtarake. Gjuha e përdorur nga Trump ka nxitur reagime të shumta, duke rritur shqetësimin për stabilitetin rajonal dhe për pasojat që mund të ketë një përshkallëzim i situatës.

Deri në këtë moment, nuk ka konfirmime zyrtare për ndonjë ngjarje konkrete që lidhet drejtpërdrejt me paralajmërimin e tij, por deklarata ka rritur pritshmëritë për zhvillime të afërta dhe potencialisht të rëndësishme në arenën ndërkombëtare.

