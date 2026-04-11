S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210
11 Apr 2026
Trump premton falje për stafin para largimit nga detyra

· 1 min lexim

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka “premtuar në mënyrë të përsëritur” se do të japë falje të gjera për zyrtarë të lartë të administratës para se të largohet nga detyra.

Duke cituar persona të njohur me deklaratat e tij, sipas Wall Street Journal (WSJ), Trump u kishte thënë këshilltarëve në një takim të fundit se “do t’i fal të gjithë ata që kanë qenë brenda 200 metrave nga Zyra Ovale”.

Sipas raportit, Trump ka sugjeruar disa herë mundësinë e dhënies së faljeve masive në biseda të ndryshme, përfshirë edhe një rast ku ka diskutuar mbajtjen e një konference për media për t’i njoftuar ato para largimit nga detyra.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, i minimizoi deklaratat, duke thënë: “Wall Street Journal duhet të mësojë të kuptojë një shaka, megjithatë fuqia e presidentit për falje është absolute”.

Raporti thekson se Trump tashmë ka dhënë rreth 1,600 falje gjatë mandatit të tij aktual.

