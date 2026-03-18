☁️
Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 97.94 ▲2.6%
ARI 4,841 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,258 ▼ -3.66% ETH $2,202 ▼ -5.03% XRP $1.4628 ▼ -3.66% SOL $89.9800 ▼ -5.04%
18 Mar 2026
Breaking
Zhegrova jep sinjal të fortë te Juventusi: Refuzon pushimin dhe paraqitet i vetëm në stërvitje Më i vlerësuari i javës në Serie A, Aro Muric pjesë e 11-shes më të mirë Infantino takon Trump: Presidenti më garantoi se Irani do të jetë i mirëpritur në Botëror Tottenhami synon transferimin befasues të yllit të Real Madridit Dortmundi nuk ishte në dijeni se Adeyemi do të shfaqej në klipin e ri të Loredanës
Menu
Futbolli ne Kosove

Tudor: Kurrë nuk mendoj për të ardhmen time

· 1 min lexim

Trajneri i Tottenhamit, Igor Tudor insiston se gjatë gjithë karrierës së tij nuk ka menduar kurrë për të ardhmen, por fokusin e mban vetëm te përmirësimi i ekipit dhe stërvitjet e ditës së nesërme.

“Kam 15 vite që drejtoj skuadra, kurrë nuk kam menduar një sekondë për të ardhmen time. As për të shkuarën, gjithmonë mendoj për stërvitjen e nesërme dhe si t’i ndihmoj lojtarët të përmirësohen”, tha ai në konferencën për media.

Tudor shtoi se pika e fituar në fundjavë ndaj Liverpoolit sjell një “ajër të ri” dhe rrit besimin te lojtarët, pas një serie prej shtatë humbjesh radhazi.

“Ekipi tregoi shpirt të madh dhe besim. Ishte një ndeshje e rëndësishme për të treguar karakterin, pavarësisht rezultatit. Rruga jonë drejt realizimit të objektivit – qëndrimi në Premier League – është e gjatë, por ky ishte një hap i rëndësishëm”, përfundoi ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu