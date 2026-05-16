Turizmi mban ekonominë shqiptare, vendi renditet i dyti në Europë
Shqipëria po bëhet gjithnjë e më shumë një ekonomi e varur nga turizmi, ndërsa të ardhurat nga ky sektor përbëjnë rreth 22% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
Sipas të dhënave të bazuara në statistikat e Organizatës Botërore të Turizmit dhe FMN-së, vendi ynë renditet i dyti në Europë për varësinë nga turizmi, pas Maltës dhe përpara Malit të Zi. Në rang global, Shqipëria pozicionohet mes vendeve me varësinë më të lartë nga ky sektor. Rritja e numrit të turistëve gjatë viteve të fundit ka sjellë zhvillim të shpejtë në hoteleri, bare, restorante, apartamente me qira ditore dhe shërbime të tjera të lidhura me pushimet.
Vetëm gjatë vitit 2025, hyrjet e vizitorëve të huaj në Shqipëri kaluan 12 milionë, duke nxitur investime të reja sidomos në zonat bregdetare. Turizmi është kthyer në një nga motorët kryesorë të ekonomisë shqiptare, duke gjeneruar të ardhura të larta dhe vende pune sezonale.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se një mbështetje kaq e madhe tek turizmi e bën ekonominë shqiptare më të ndjeshme ndaj krizave ndërkombëtare, konflikteve, ndryshimeve klimatike apo rënies së kërkesës për udhëtime. Përvoja e pandemisë tregoi se vendet që varen shumë nga turizmi pësuan goditje të menjëhershme ekonomike për shkak të kufizimeve të lëvizjes dhe mbylljes së kufijve.
Një tjetër shqetësim lidhet me sezonalitetin e lartë. Pjesa më e madhe e të ardhurave sigurohen gjatë muajve të verës, ndërsa ekonomia në shumë zona bregdetare mbetet e varur pothuajse tërësisht nga sezoni turistik. Ekspertët vlerësojnë se Shqipëria ka nevojë të diversifikojë ekonominë përmes zhvillimit të sektorëve të tjerë si prodhimi, teknologjia dhe bujqësia, në mënyrë që të reduktojë varësinë nga turizmi.
Pavarësisht rreziqeve, turizmi mbetet një nga sektorët me rritjen më të shpejtë në vend. Investimet në aeroporte, infrastrukturë rrugore dhe struktura akomoduese po shtohen nga viti në vit, ndërsa Shqipëria po promovon gjithnjë e më shumë turizmin bregdetar, kulturor dhe atë natyror për të tërhequr vizitorë gjatë gjithë vitit.
