Turner kthehet në Chatham: koleksioni më i madh i veprave të tij në kantierin historik dialogon me Jake Wood-Evans
Ekspozita "In Turner's Wake" bashkon huazime të rralla nga Tate — përfshirë "Medway Sketchbook" dhe skicën në vaj për "Betejën e Trafalgarit" — me pikturat monumentale bashkëkohore të Jake Wood-Evans, në kantierin detar ku u ndërtuan HMS Victory dhe HMS Temeraire. E hapur deri më 15 nëntor.
Turner është kthyer në vendin që e frymëzoi. Ekspozita “In Turner’s Wake: Contemporary Visions by Jake Wood-Evans”, në Historic Dockyard Chatham në Kent, paraqet koleksionin më të madh të veprave origjinale të Joseph Mallord William Turner (1775–1851) të ekspozuar ndonjëherë në këtë kantier historik, siç njofton Artprice. Zgjedhja e vendit nuk është rastësore: pikërisht këtu u ndërtuan anijet legjendare HMS Victory dhe HMS Temeraire, të lidhura ngushtë me historinë detare britanike dhe me pikturat e mjeshtrit.
Turner e vizitonte shpesh zonën e lumit Medway, skiconte rreth Rochester-it dhe studionte anijet në ndërtim; në vitin 1806, pas Betejës së Trafalgarit, ai shqyrtoi nga afër strukturën e Victory-t. Në ekspozitë, ndër huazimet e ardhura nga Tate spikasin “Medway Sketchbook” dhe piktura në vaj “Second Sketch for ‘The Battle of Trafalgar'”, që së bashku ndriçojnë procesin krijues të piktorit — nga përshtypjet e menjëhershme në fletore deri te skica paraprake e një kompozimi të madh historik. Ekspozita përfshin edhe huazime nga Rochester Bridge Trust dhe Instituti Courtauld, si dhe një fragment autentik të HMS Victory nga muzetë e Marinës Mbretërore.
Dialogun me të kaluarën e vazhdon artisti bashkëkohor Jake Wood-Evans (i lindur më 1980), me piktura monumentale në vaj që i përgjigjen trashëgimisë së Turner-it përmes dritës, ndryshimeve atmosferike dhe kalimit të kohës. Sipas galerisë Unit London, që e përfaqëson, kjo është ekspozita e tij institucionale më e madhe deri më sot. Titujt e veprave të tij të vitit 2026, si “Ships at Sea, after Turner” dhe “Rainbow Over Loch Awe in Blue, after Turner”, e shpallin hapur këtë prejardhje, por artisti shkon përtej kopjimit: ai vë në dialog figuracionin dhe abstraksionin, me penelata të lira dhe shtresa ngjyrash të ndritshme.
Ekspozita zbulon edhe prapaskenat e studios: dokumente, materiale pune dhe fletoret personale të skicave të Wood-Evans ekspozohen përkrah skicave të shekullit XIX, duke krijuar një jehonë të drejtpërdrejtë mes mjeteve krijuese të dy piktorëve, të ndarë nga gati dy shekuj.
“In Turner’s Wake” qëndron e hapur për publikun deri më 15 nëntor 2026 dhe vizita e saj përfshihet në biletën e përgjithshme të Historic Dockyard Chatham.
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