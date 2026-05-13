Europa

Udhëtimi i parë jashtë vendit i Princeshës Kate që nga beteja me kancerin, destinacion Italia

· 2 min lexim

Princesha e Uellsit, Kate Middleton këtë të mërkurë do të bëjë udhëtimin e saj të parë jashtë vendit që nga beteja e saj me kancerin. Destinacioni është qyteti italian i Reggio Emilia-s, me udhëtimin që përbën një moment historik personal, duke shënuar rikthimin e saj dinamik në detyrat zyrtare.

“Pa dyshim, ky është një moment i madh për princeshën. Do të ketë shumë momente të rëndësishme në vitin 2026, por meqenëse kjo është vizita e saj e parë zyrtare ndërkombëtare pas shërimit të saj, është një moment vërtet i rëndësishëm për të”, tha një ndihmës i princeshës.

Kanë kaluar më shumë se tre vjet që nga vizita e fundit zyrtare e Kate jashtë vendit dhe fokusi i udhëtimit të saj të kthimit është fushata e saj për arsimin e hershëm të fëmijërisë.

Qëllimi tani është që kjo të bëhet një “mision global” dhe qyteti u zgjodh për shkak të qasjes së tij unike ndaj edukimit të hershëm të fëmijërisë.

Gjatë udhëtimit të saj, princesha do të vizitojë mësues, prindër dhe fëmijë në shkolla dhe programe në Reggio Emilia, një qytet në Italinë veriore, rreth 72.5 km në perëndim të Bolonjës.

Është vizita e parë jashtë shtetit që kur ajo vizitoi Bostonin me bashkëshortin e saj, Princin William, në dhjetor 2022.

