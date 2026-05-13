🌦️
Tiranë 20°C · Rrebesh i lehtë 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 101.89 ▼0.28%
ARI 4,705 ▲0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $80,500 ▼ -0.41% ETH $2,304 ▲ +0.74% XRP $1.4471 ▼ -0.26% SOL $94.5000 ▼ -0.53%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.89 ▼0.28 % ARI 4,705 ▲0.39 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.89 ▼0.28 % ARI 4,705 ▲0.39 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Janevska: Me ndryshimet në Ligjin për arsim fillorë do të ketë dënime për prindërit e nxënësve që ushtrojnë dhunë Botërori 2026/ FIFA u jep më shumë fuqi arbitrave, masa më të ashpra për mbajtjet në zonë Play-off NBA/ San Antonio fiton lehtë ndeshjen e pestë me Minnesota-n Kryebashkiakët e qarkut Elbasan te “Territorialja”: Reforma e 2014-ës rriti investimet dhe cilësinë e shërbimeve U arrestua për ngacmim seksual ndaj 21-vjeçares në Korçë, kirurgu shfaq probleme shëndetësore! Përfundon në spital
Menu
Europa

Ministri britanik i Shëndetësisë, Wes Streeting po përgatitet të japë dorëheqjen

· 2 min lexim

Ministri i shëndetësisë i Britanisë, Wes Streeting po përgatitet të japë dorëheqjen dhe mund të japë dorëheqjen që të enjten, raportoi të mërkurën gazeta Times, duke shtuar se ai ka të ngjarë të ngrejë një sfidë zyrtare për udhëheqjen e partisë.

Streeting pati një takim të shkurtër me kryeministrin Keir Starmer të mërkurën përpara Fjalimit të Mbretit, tha raporti, duke cituar aleatët e Streeting të cilët thanë se ai e kishte bërë të qartë se ishte i vendosur të vazhdonte me sfidën.

Sipas gazetës Times, janë zhvilluar gjithashtu diskutime rreth përgatitjes së dokumenteve të nominimit për ligjvënësit për të mbështetur një sfidë udhëheqëse.

The Times citoi një zëdhënës të Streeting të thoshte: “Wes është Sekretari i Shëndetësisë, ai është krenar për rekordin e tij të listave të pritjes në rënie dhe një NHS në rimëkëmbje. Ai nuk planifikon të thotë asgjë pas takimit të tij me Kryeministrin që mund ta shkëpusë vëmendjen nga Fjala e Mbretit.”

Ende nuk ka asnjë koment nga zyra e tij.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu