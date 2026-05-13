Ministri britanik i Shëndetësisë, Wes Streeting po përgatitet të japë dorëheqjen
Ministri i shëndetësisë i Britanisë, Wes Streeting po përgatitet të japë dorëheqjen dhe mund të japë dorëheqjen që të enjten, raportoi të mërkurën gazeta Times, duke shtuar se ai ka të ngjarë të ngrejë një sfidë zyrtare për udhëheqjen e partisë.
Streeting pati një takim të shkurtër me kryeministrin Keir Starmer të mërkurën përpara Fjalimit të Mbretit, tha raporti, duke cituar aleatët e Streeting të cilët thanë se ai e kishte bërë të qartë se ishte i vendosur të vazhdonte me sfidën.
Sipas gazetës Times, janë zhvilluar gjithashtu diskutime rreth përgatitjes së dokumenteve të nominimit për ligjvënësit për të mbështetur një sfidë udhëheqëse.
The Times citoi një zëdhënës të Streeting të thoshte: “Wes është Sekretari i Shëndetësisë, ai është krenar për rekordin e tij të listave të pritjes në rënie dhe një NHS në rimëkëmbje. Ai nuk planifikon të thotë asgjë pas takimit të tij me Kryeministrin që mund ta shkëpusë vëmendjen nga Fjala e Mbretit.”
Ende nuk ka asnjë koment nga zyra e tij.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.