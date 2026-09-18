🌤️
Tiranë 29°C · Kryesisht kthjellët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 96.43 ▼0.82%
ARI 4,412 ▲0.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $78,003 ▲ +1.35% ETH $2,504 ▲ +1.53% XRP $1.3227 ▲ +0.82% SOL $105.6000 ▲ +4.47%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 96.43 ▼0.82 % ARI 4,412 ▲0.27 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 96.43 ▼0.82 % ARI 4,412 ▲0.27 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Komunistët jugosllavë garojnë në zgjedhjet e 25 tetorit në listën pakicë të Partisë Ruse Foda publikon listën e Dardanëve, dy prurje te reja Von der Leyen anashkalon Beogradin dhe Sarajevën në turneun ballkanik Universiteti i Shkodrës dhe Biblioteka Kombëtare, marrëveshje bashkëpunimi për studimet albanologjike Takimi sekret në Argjentinë, mediat uruguaiane: DEA paralajmëron përparimin e mafies shqiptare në rajon!
Menu
Arte

Universiteti i Shkodrës dhe Biblioteka Kombëtare, marrëveshje bashkëpunimi për studimet albanologjike

· 2 min lexim
Universiteti i Shkodrës

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë formalizuan një marrëveshje bashkëpunimi, me fokus në studimet albanologjike, kërkimin shkencor dhe ruajtjen e trashëgimisë së shkruar shqiptare.

Marrëveshja u nënshkrua nga rektorja e Universitetit të Shkodrës, Blerta Dragusha, dhe drejtorja e Bibliotekës Kombëtare, Majlinda Toçi.

Në kuadër të marrëveshjes parashikohet zhvillimi i kërkimeve dhe projekteve të përbashkëta në fusha si gjuhësia, bibliografia, arkivistika dhe trashëgimia dokumentare. Bashkëpunimi do të shtrihet gjithashtu në projekte akademike, botuese dhe digjitale me interes të përbashkët për të dy institucionet.

Një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes lidhet me përfshirjen e studentëve, doktorantëve, pedagogëve dhe studiuesve në veprimtari të përbashkëta. Kjo synon të krijojë mundësi të reja për kërkimin shkencor dhe studimin e koleksioneve albano-ballkanologjike të Bibliotekës Kombëtare.

Marrëveshja synon të forcojë bashkëpunimin institucional dhe akademik mes Universitetit të Shkodrës dhe Bibliotekës Kombëtare, duke krijuar një bazë të përbashkët për zhvillimin e kërkimit dhe studimeve albanologjike në Shkodër dhe më gjerë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu