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05 Nën 2026
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Ushtaraku kanadez Matthew Robar përballet me gjyq ushtarak për ndarjen e informacionit të klasifikuar me Ukrainën Bajrami: Do të jem kandidate për kryetare të LDK-së SHBA – Melania Trump bën thirrje për një armëpushim më të qëndrueshëm ruso-ukrainas Nëna e Astrit Deharit: Kam shpresuar që s’do të dal më nëpër studio Pas reagimit të gazetarit të Euronews, nis rikonstruksioni i banesës së familjes së Fatjonit 10-vjeçar në Korçë
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Ukraina

Ushtaraku kanadez Matthew Robar përballet me gjyq ushtarak për ndarjen e informacionit të klasifikuar me Ukrainën

· 2 min lexim

Kaporali Matthew Robar, anëtar i Forcave të Armatosura të Kanadasë, me bazë në Bazën e Forcave Kanadeze Petawawa në Ontario, do të përballet me gjyq ushtarak për ndarjen e informacionit të klasifikuar ushtarak me Ukrainën, siç njofton The Kyiv Independent. Zyra e gjyqtarit kryesor ushtarak të Kanadasë u tha gazetarëve më 4 nëntor 2026 se ai do të përballet me gjyq ushtarak.

Sipas një hetimi të CBC-së, e cila e raportoi e para këtë histori, Robar shkeli në fund të vitit 2025 ligjet kanadeze për ndërhyrjen e huaj dhe shkeli përgjegjësitë e tij të besimit ushtarak. Ai u kaloi kontakteve ukrainase informacione operative dhe i furnizoi Ukrainën me sekrete shtetërore.

Ai akuzohet gjithashtu se ka gënjyer oficerët e tij eprorë dhe se ka ruajtur në mënyrë të pahijshme një armë zjarri. Gjithashtu sipas CBC-së, Robar filloi të komunikonte me kontakte ukrainase në vitin 2024 dhe u takua me një përfaqësues ukrainas në Lituani në vitin 2024.

Një seancë paraprake është caktuar për 9 dhjetor 2026, në Bazën e Forcave Kanadeze Petawawa.

Departamenti i Mbrojtjes Kombëtare i Kanadasë tha se procedurat trajtohen nga gjykatat ushtarake dhe se nuk do të komentonte më tej për një çështje aktive. Robar dhe avokati i tij nuk kanë bërë asnjë deklaratë.

Kanadaja ka qenë një aleate e madhe e Ukrainës gjatë gjithë luftës. Kryeministri Mark Carney njoftoi më 16 tetor 2026 një ndihmë shtesë ushtarake prej 500 milionë eurosh (580 milionë dollarësh) për Ukrainën.

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