Vdes në moshën 94 vjeç regjisori legjendar indian Singeetam Srinivasa Rao, mjeshtri i eksperimentimit në kinema
Autori i "Pushpaka Vimana" dhe "Aditya 369", që drejtoi rreth 60 filma në gjashtë dekada, ndërroi jetë në Chennai; bota e kinemasë indiane e nderon vizionarin "shumë para kohës së vet".
CHENNAI, 4 tetor – Regjisori legjendar indian Singeetam Srinivasa Rao ka ndërruar jetë të shtunën, më 3 tetor 2026, në moshën 94 vjeç, në spitalin Kauvery në Chennai, ku po merrte trajtim për sëmundje të lidhura me moshën, siç njofton Filmfare. Lajmi për vdekjen e mjeshtrit të kinemasë indiane u raportua nga mediat indiane më 3 dhe 4 tetor, duke shkaktuar valë trishtimi në të gjithë industrinë e filmit.
Singeetam Srinivasa Rao lindi më 21 shtator 1931 në Gudur, në Andhra Pradesh, dhe e nisi rrugën në kinema si asistent i regjisorit të madh K. V. Reddy, duke punuar në xhirimet e klasikës së përjetshme “Mayabazar” (1957). Debutimi i tij si regjisor erdhi në vitin 1972 me filmin në telugu “Neethi Nijayithi”, dhe që prej atëherë nuk u ndal për më shumë se gjashtë dekada.
Gjatë karrierës së tij të jashtëzakonshme, ai drejtoi rreth 60 filma në pesë gjuhë – telugu, tamil, kannada, hindi dhe anglisht – duke u sjellë me po aq mjeshtëri komedisë, fantashkencës, fantastikës dhe dramës sociale. Emri i tij mbetet i lidhur ngushtë me kryevepra si komedia e heshtur bardhezi “Pushpaka Vimana” (1987), me Kamal Haasan në rolin kryesor, që fitoi Çmimin Kombëtar të Filmit për Filmin më të Mirë Popullor, aventurën e udhëtimit në kohë “Aditya 369” dhe dramën prekëse “Mayuri” (1985). Me Kamal Haasan realizoi edhe komeditë kult “Apoorva Sagodharargal” dhe “Michael Madana Kama Rajan”, ndërsa bashkëpunoi edhe me yllin e kinemasë kannada, Rajkumar. Drama e tij “Dikkatra Parvathi” (1974) fitoi Çmimin Kombëtar të Filmit për Filmin më të Mirë në Tamilisht, dhe në vitin 2011 Federata e Filmit e Indisë e nderoi me Çmimin e Arritjes Jetësore.
Ajo që e bëri atë unik ishte pasioni i pashuar për eksperimentimin: edhe në të 90-at ai nuk e la kurrë kamerën. Filmi i tij i fundit, “Sing Geetham”, i 61-ti në karrierën e tij si regjisor, u prodhua nga regjisori i “Kalki 2898 AD”, Nag Ashwin, dhe doli në kinema në qershor 2026, pak muaj para vdekjes së tij.
Homazhet nga bota e kinemasë nuk kanë munguar. Aktori Jr NTR shkroi se me “Aditya 369”, “Pushpaka Vimana” dhe “Mayuri” mendimet e regjisorit ishin gjithmonë shumë përpara kohës së vet, duke i shprehur ngushëllimet familjes së tij. Ngushëllime dhe fjalë mirënjohjeje për mjeshtrin shprehën edhe kompania prodhuese Vyjayanthi Movies dhe aktori Manchu Vishnu, ndërsa kolegë dhe admirues e kujtojnë atë si vizionarin që i dha kinemasë indiane guximin për të ëndërruar ndryshe.
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