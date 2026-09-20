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Maqedonia e Veriut

Vendbanimi prehistorik i Mrdajës në Dojran më i vjetër nga sa mendohej: jeta aty ka filluar 3.500 vjet më parë

· 2 min lexim
Liqeni i Dojranit. Foto: Wikimedia Commons / Ksenija Putilin (CC BY 2.0)

Hulumtimet arkeologjike të vendbanimit prehistorik me kolone në ujë (nakolna naselba) te Mrdaja në Dojranin e Vjetër vazhdojnë edhe këtë vit dhe rezultatet paraprake sjellin një zbulim të rëndësishëm — jeta në vendbanim ka nisur disa shekuj më herët nga sa mendohej.

Hulumtimet i kryen ekipi arkeologjik i NU “Zavod i muzej – Strumica”, i udhëhequr nga arkeologu Zoran Rujak, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit.

Deri tani mendohej se vendbanimi në bregun e Liqenit të Dojranit daton nga fundi i epokës së bronzit dhe periudha kalimtare mes bronzit dhe hekurit; gjetjet e reja tregojnë se vendbanimi ka ekzistuar që në mesin e epokës së bronzit, duke i zhvendosur fillimet e jetës aty në gjysmën e parë të mijëvjeçarit të dytë para erës sonë.

Gjetjet tregojnë edhe se banorët e Mrdajës nuk jetonin të izoluar — objekte arkeologjike dëshmojnë lidhje tregtare me rajone të largëta, ndër to me vendbanimin e epokës së bronzit në lokalitetin Carevi Kuli afër Strumicës.

Hulumtimet e këtij viti pritet të përcaktojnë më saktë madhësinë dhe organizimin hapësinor të vendbanimit, përmbajtjen e tij dhe periudhat kur njerëzit jetuan në bregun e Liqenit të Dojranit. Paralelisht me hulumtimet po përgatitet edhe projekti bazë për Muzeun e Ujit në Liqenin e Dojranit — vizitorët do të mund të njihen drejtpërdrejt me pamjen dhe mënyrën e jetës në vendbanimin prehistorik dhe me objektet arkeologjike të zbuluara; me realizimin e projektit, Mrdaja mund të bëhet jo vetëm lokalitet i rëndësishëm arkeologjik, por edhe atraksion i ri turistik e kulturor i Dojranit, që prezanton jetën buzë liqenit nga para më shumë se tre mijë vjetësh.

Burimi: EKO BALANS

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