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Maqedonia e Veriut

SDSM sulmon ZNAM-in: “Projekt politik për të dobësuar opozitën dhe për të mbajtur VMRO-DPMNE-në në pushtet”

Reagimi i opozitës pas raportit dyvjeçar në Shkup: “ZNAM nuk është lëvizje, por shtojcë – funksionet janë të ndryshueshme, provizioni mbetet”

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Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Opozita maqedonase SDSM ka sulmuar ashpër lëvizjen ZNAM të shtunën, pas raportit publik dyvjeçar të mbajtur një ditë më parë në Shkup, duke e cilësuar atë si një “projekt politik” të krijuar për të dobësuar opozitën dhe për të mbajtur në pushtet partinë VMRO-DPMNE.

Në reagimin e saj, SDSM i përgjigjet mesazhit të ZNAM se “funksionet vijnë dhe shkojnë, Maqedonia mbetet”, duke vlerësuar se ngjarja në fakt ishte një raport para kryeministrit Hristijan Mickoski, e jo një demonstrim patriotizmi. “ZNAM nuk është lëvizje, por shtojcë; funksionet janë të ndryshueshme, provizioni mbetet”, thuhet në deklaratën e opozitës.

SDSM pretendon se ZNAM fillimisht u largua nga SDSM-ja dhe, me hyrjen në qeveri, u shndërrua në “satelit politik” të VMRO-DPMNE-së. Opozita kundërshton veçanërisht prezantimin e rritjes së pensioneve si sukses i pushtetit, duke vlerësuar se me modelin e ri pensionistët janë të dëmtuar.

“Dy vjet e mbajnë popullin peng, e tani me broshurë dhe 14 qytete do të shpjegojnë se sa e duan Maqedoninë”, thuhet në reagim. Në të radhiten gjithashtu një sërë akuzash për funksione, tenderë, investime dhe interesa të tjera ekonomike – për një pjesë të të cilave në deklaratë nuk ofrohen prova – si dhe shifra prej 1,6 milionë eurosh mjete buxhetore dhe 5,53 milionë euro për performancën e David Guetta-s, që SDSM-ja i përdor si pjesë të kritikave ndaj pushtetit.

SDSM-ja e lidh sërish edhe të ashtuquajturën “Platformë për reforma në SDSM” me Mickoskin, duke e quajtur “ZNAM 2.0” dhe duke pretenduar se qëllimi i saj ishte dobësimi i mëtejshëm i opozitës. Nga partia opozitare paralajmërohet se përballja politike me pushtetin dhe partnerët e tij të koalicionit do të vazhdojë në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa për abuzimet e pretenduara kërkohet edhe përgjegjësi institucionale.

Burimi: Prva Skopska

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