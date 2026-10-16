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Kronika

Video e studentëve të arrestuar, reagon Policia: Janë në momentin e neutralizimit në flagrancë

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Janë në momentin e

Një video e publikuar në rrjetet sociale, ku shfaqen disa protestues të neutralizuar nga policia në një ambient të mbyllur, ka sjellë reagimin e Policisë së Tiranës.

Përmes një njoftimi zyrtar, uniformat blu kanë sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe vendin ku janë filmuar personat. Sipas policisë, ata nuk ndodheshin në dhomat e shoqërimit të komisariateve apo në ambientet e bllokut të sigurisë.

Pas ndërhyrjes, ata janë shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme.

REAGIM I DREJTORISË VENDORE TË POLICISË TIRANË

Në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, Policia e Tiranës sqaron opinionin publik se:Personat e shfaqur në videon e publikuar në media nuk janë në dhomat e shoqërimit në komisariate apo në dhomat e bllokut të sigurisë, por janë në momentin e parë të neutralizimit në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në një nga institucionet shtetërore ku tentonin të hynin dhe ku po sulmonin punonjësit e Policisë. Më pas, ata janë shoqëruar në komisariat nga shërbimet e Policisë.

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