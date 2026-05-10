VIDEO: Muriqi nuk ndalet, shënon sërish duke shfrytëzuar gafën e portierit
Vedat Muriqi vijon të jetë shpëtimtari i Mallorca-s në Spanjë.
Sulmuesi i Kosovës shënoi sot në kohën shtesë të pjesës së parë të ndeshjes me Villarreal-in, duke barazuar rezultatin në 1-1.
Ai përfitoi nga një gabim amator i portierit rival, të cilit i iku topi nga duart dhe shënoi në portën e zbrazur (45+2’).
GOAL! VEDAT MURIQI LEVELS THE SCORING AFTER A MASSIVE BLUNDER BY ARNAU TENAS!
MALLORCA 1-1 VILLARREAL pic.twitter.com/XzM7pcgvqU
— BartaNews (@BNewsMargazin) May 10, 2026
