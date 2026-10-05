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Politika

Viti i ri akademik, Begaj: Investimi në arsim, më i sigurti për zhvillimin e shoqërisë

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për zhvillimin e shoqërisë

Presidenti i Republikës Bajram Begaj, përcolli sot më 5 tetor një mesazh për fillimin i vitit të ri akademik.

Kreu i Shtetit u uroi studentëve dhe pedagogëve një vit akademik sa më të suksesshëm.

Presidenti i Republikës theksoi, gjithashtu, rolin e pazëvendësueshëm të universiteteve në formimin e brezave të rinj.

“Sot nis një vit i ri akademik, një udhëtim i ri përkushtimi dhe sfidash për studentët dhe pedagogët.

Universitetet janë vatrat ku formohen jo vetëm profesionistët e aftë të së nesërmes, por, mbi të gjitha, qytetarët e angazhuar që do të ndërtojnë të ardhmen e vendit.

Uroj që studentët të kenë kurajë për të ëndërruar, disiplinë për të punuar fort dhe besim për të arritur suksesin!

Një vit të mbarë dhe plot mundësi të reja të gjithëve! Suksese!”

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